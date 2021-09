Slim está de acuerdo con medidas para reforzar Línea 12: Sheinbaum

El ingeniero Carlos Slim Helú, cuya empresa Carso Infraestructura y Construcciones (CICSA) construyó el tramo elevado metálico de la Línea 12 del Metro, está de acuerdo en el proyecto para reforzar la infraestructura, aseguró este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Por ello, en los próximos días se firmará un convenio en el que se determinarán los alcances de obra y el programa de trabajo, con miras a tener la vía completamente rehabilitada en 12 meses.

El tramo elevado de la Línea 12 abarca 11.5 kilómetros, de los cuales 6.7 son metálicos y fueron construidos por CICSA y el resto son de concreto y fueron construidos por ICA, lo mismo que el tramo subterráneo. De acuerdo con el dictamen final de DNV, el colapso del 3 de mayo entre las columnas 12 y 13, cerca de la estación Olivos –tramo construido por la empresa de Slim– se debió a deficiencias y vicios en la construcción.

Este miércoles, un día después de la presentación del informe, el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Jesús Esteva Medina, detalló que el plan de reforzamiento de la Línea 12 consistirá en la colocación de puntales, vigas y diafragmas de acero en todo el tramo metálico para mayor capacidad de resistencia a la infraestructura hoy existente.

Para ello, se abrirán 50 frentes de trabajo, de manera que en el plazo de un año quede listo el viaducto elevado.

“Se colocan diafragmas y tensores con la suposición de que todos los pernos fallaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos, porque esos son los hallazgos de DNV que se confirmaron como causa del mecanismo de colapso”, explicó el funcionario este miércoles en videoconferencia de prensa, encabezada por Sheinbaum.

Esteva Medina agregó que se van a colocar puntales “que equivalen a columnas, a otros apoyos”, vigas y diafragmas.

“Pero al hacerlo continuo, lo que estamos haciendo es darle capacidad de tomar esfuerzos, a pesar de que algún elemento pudiera tener alguna deficiencia. Se cambia el concepto de diseño principal, además de reforzarlo de manera significativa”, explicó.

Por su parte, la jefa de Gobierno indicó que el diseño estructural elaborado por el Comité Técnico Asesor ha sido ya consensuado en su totalidad con Slim y sus ingenieros.

“Faltan algunos detalles importantes en la definición del proyecto ejecutivo, pero la base general de cómo va a ser este reforzamiento ya está consensuada y se está en este momento en la elaboración del convenio para tener claramente los alcances, las fechas de elaboración de la obra”, dijo Sheinbaum.

Cuestionado sobre los dichos de Gabriel Regino, abogado de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro que se encargó del seguimiento de la construcción de la Línea 12, sobre que el dictamen de DNV deja de lado una posible falta de mantenimiento en la Línea 12, Esteva Medina reiteró que la causa del colapso fueron deficiencias y vicios de construcción.

“Referente a lo que comenta DNV en su dictamen es importante mencionar que ratifica que la falla viene de que (la trabe) no trabaja como sección compuesta, el colapso se da porque se separan las trabes metálicas de la losa de concreto. Lo que supone el reforzamiento tiene que ver con que pudieran no existir los pernos, pudieran estar mal soldados y lo tuviéramos que tomar con otros elementos. Esa es la causa inmediata de la falla”, enfatizó el secretario.

Por su parte, Sheinbaum rechazó entrar en un debate sobre ese tema: “el informe es categórico con que no hubo problemas de mantenimiento”, dijo y repitió dos veces la conclusión de DNV sobre que el colapso fue “resultado de pandeo de vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”.

Y remarcó: “hay que ser muy categóricos. Me corresponde el haber contratado esta empresa a través de Protección Civil, una empresa de un enorme prestigio y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con absoluta transparencia; nos corresponde reforzar la Línea 12 de tal manera que en el menor plazo posible esté operando. No voy a entrar a un tema de debate de este tipo, confío en DNV por la reputación que tiene, no me voy a meter en este debate particular”.

A su vez, el secretario de Obras volvió a subrayar: “se va a incrementar el nivel de seguridad por los hallazgos de las deficiencias en la construcción, y suponiendo que todo el tramo tuviera esas deficiencias, es que se da este reforzamiento. Se cambia el criterio de diseño, que no sea una trabe apoyada en dos columnas, sino que ahora están ligados estos elementos con los puntales, ahora serán varios tramos que se comportan en conjunto y eso es lo que se está haciendo con este cambio de criterio de diseño”.

