El cierre de la división de la unidad de móviles de LG Electronics no significa ni el fin de la empresa en el mercado ni el abandono de los clientes que tengan o piensen adquirir un smartphone de la marca.

“Lo que significa el anuncio que dimos ayer es que ya no vamos a lanzar nuevos modelos de teléfonos o tablets como se había previsto, pero los consumidores seguramente seguirán viendo o tendiendo la oportunidad de comprar alguno de los modelos actuales que tenemos hasta agotar existencias”, dijo en charla con Forbes México Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG México.

De igual forma, confirmó que la garantía, refacciones y soporte que la marca da a los dueños actuales de un smartphone se mantendrá incluso después del cierre de la división.

“Incluso si hoy compras un teléfono de LG puedes contar que tendrás tu garantía de un año como siempre y el soporte y servicio que siempre damos”, comentó.

Aunque el ejecutivo no confirmó por cuántos años permanecerá el soporte y asistencia tras el cierre, sí confirmó que algunos de los lanzamiento más recientes de la firma están confirmados para lograr actualizarse a Android 11 y 12, así como los parches de seguridad liberados para el sistema operativo.

“Los modelos que entran en la actualización los iremos anunciando en su momento”, añadió Aguilar.

Lo que sí confirmó es que el smartphone enrollable que LG dejó ver en su presentación del CES 2021 y que se esperaba llegará al mercado hacia la segunda mitad de este año ya no saldrá al mercado, pero el equipo detrás de su desarrollo seguirá trabajando en la compañía.

“El smartphone rollable, así como el LG Wing o en su momento el Flex (el primer celular de pantalla curva) nacieron en el laboratorio de investigación y desarrollo de LG. Ese laboratorio no cierra pues seguirá trabajando en tecnologías como inteligencia artificial, 5G y 6G, robótica o tecnología de pantallas que usaremos en otras de las divisiones de LG Electronics”, comentó el directivo.

¿Impacto en LG México?

Con presencia de manufactura en México, Aguilar explica que ninguna de las tres plantas que tienen en el país se verán afectadas por el cierre de la división, sino que incluso podrían verse beneficiadas ante el énfasis que hará la firma a sus otras líneas de negocio: electrodomésticos, audio y video, robótica y componentes de vehículos.

“En México tenemos tres plantas. En Monterrey tenemos una planta de línea blanca (lavadoras, refrigeradores, estufas), el 80% de esa producción se va a Estados Unidos y Canadá; en Reynosa fabricamos televisores OLED, que son las televisiones con la tecnología más avanzada de la marca y tenemos también una en Mexicali para otro de televisores. Ninguna de esas plantas sufre afectación alguna, pero el anuncio podría beneficiarnos dado que veremos un enfoque de la compañía a apostar por los productos de ese ecosistema”, dijo.

Para LG Electronics, la decisión de cerrar su división no fue fácil, pero sí evidente. En enero, luego de la presentación de resultados del cuatro trimestre fiscal de 2020, la firma coreana dijo que el área operaba en números rojos desde el segundo trimestre de 2015 y con pérdidas acumuladas por valor de unos 5 billones de wones (unos 4,434 millones de dólares) y que estaban abiertos “a cualquier posibilidad” sobre el futuro de la misma.

Aunque en Estados Unidos se mantiene como el tercer fabricante de smartphones del país y en México ocupan el quinto lugar con cerca del 8.2% del mercado, según cifras de la consultora The CIU, LG estaba lejos de competir contra los porcentajes de Samsung, Apple o la oleada de firmas chinas que han acaparado el mercado de teléfonos inteligentes en los últimos años, como Xiaomi, OnePlus, Oppo y Huawei.

Pese a ello, Aguilar enfatiza que “teléfonos inteligentes era una división nada más dentro de LG Electronics y no era ni siquiera la más grande como audio y video o electrodomésticos, donde no sólo competimos sino que lideramos en varios mercados. No éramos la marca más vendida en smartphones, pero sí una de las más queridas”.

Esta realidad tiene números que la respaldan. De acuerdo con el reporte financiero de LG Electronics, la división Mobile Communications (que contempla sus dispositivos móviles) facturó 1.39 billones de wones coreanos (alrededor de 1,200 millones de dólares) en su cuarto trimestre fiscal de 2020. Si bien la cifra fue 4.9% mayor al mismo periodo de 2019, fue casi 10% menor a la del tercer trimestre.

La cifra es la mitad de lo que la división de Home Entertainment (TV, audio y video) vendió en el mismo trimestre al alcanzar casi los 12,000 millones de dólares y es una tercera parte de la mina de oro de LG Electronics, los electrodomésticos, que registraron el récord más alto para la compañía en su historia rebasar ventas de 19,800 millones de dólares.

Y aunque aún en expansión, la unidad de Componentes de Vehículos (negocio en el que LG vende sensores, telemática y otros componentes electrónicos a las armadoras) logró superar a la de teléfonos inteligentes en el cuatro trimestre del 2020, al dispararse 6% con respecto al último trimestre de 2019 y 43% más que el tercer trimestre de 2020 y alcanzar ingresos por 1,700 millones de dólares.

“En el corto y mediano plazo vamos a ver como el trabajo que hemos hecho en otras áreas comienza a integrarse en nuestro ecosistema de inteligencia artificial ThinQ o en otros productos. Un ejemplo es WebOS, nuestro sistema operativo de televisores, que en una alianza con Qualcomm lo vamos a comenzar a llevar como sistema infotenimiento para automóviles”, mencionó Aguilar.

