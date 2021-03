Smartphones se adaptan a la pandemia; ahora tienen termómetros y aros de luz

Los seres humanos, casi en su totalidad, se vieron obligados a adaptarse a vivir, trabajar o estudiar encerrados en sus hogares. En ese ambiente, las computadoras y en particular los teléfonos inteligentes tomaron aún más relevancia y crearon una mayor dependencia en las vidas humanas. Hoy, las firmas tecnológicas buscan adoptar sus productos a esos consumidores que les tocará vivir en la “nueva normalidad”.

Algunos de los ejemplos más recientes son firmas como Samsung que han lanzado teléfonos inteligentes con mejores funciones para grabar mejor contenido o tener videollamadas de mejor calidad como los recientes Galaxy A72 y A52; o Motorola, que con el nuevo Moto G100 lanzó una nueva plataforma de software conocida como Ready For, que permite el equipo utilizarse como computadora personal, consola de videojuegos, centro de videollamadas o pantalla de entrenamiento.

“Con Ready For queremos que el usuario explote todo el potencial de su teléfono inteligente. Creemos que esta innovación va a redefinir la manera en que los usuarios se entretienen, trabajan, tienen videollamadas o juegan”, explicó Sergio Buniac, presidente de Motorola.

La firma anunció que su serie Moto G, una familia de smartphones enfocados al mercado medio, cumple diez años y más de 120 millones de unidades vendidas. “Con el nuevo Moto G100 cumplimos la promesa de crear equipos con tecnología innovadoras a todos”.

Ready For permite al usuario conectar su teléfono a televisores, monitores o pantallas externas vía un cable USB C a HDMI para compartir y ver el contenido no solo en formatos más grandes, sino con una interfaz de software optimizada para esa pantalla.

De modo que al conectarlo a ciertos equipos con teclado, el usuario puede trabajar en un ambiente muy similar al que tendría en una computadora de escritorio o laptop.

Más que sólo el software, Motorola explicó que reconoce la necesidad de los usuarios de crear contenido en video o tener videollamadas de mejor calidad. Similar a otros equipos de firmas como Samsung o apps móviles, el MotoG100 integra un modo dual para grabar de forma simultánea tanto con las cámaras traseras y de selfies y un sistema de zoom de audio “que utiliza micrófonos avanzados para capturar el audio del sujeto mientras filtra el ruido ambiental y las voces”.

También se trata del primer smartphone que además del flash, integra un anillo o aro de luz en uno de los sensores de su cámara. Si bien por ahora el aro de luz está enfocado en el lente macro del equipo, mismo que permite capturar imágenes de objetos a corta distancia, su incorporación, uso y gusto abre la puerta a que los fabricantes de smartphones continúen trabajando en desarrollar sistema de hardware para mejorar la captura de imágenes y videos.

¿Innovación, conveniencia o tontería?

Samsung y Motorola están lejos de ser los único en adaptar sus teléfonos inteligentes a la nueva normalidad. La firma china UMIDIGI recién comenzó a comercializar su equipos en México a través del sitio de comercio electrónico Linio. La firma venderá tres modelos en el país.

Más allá de la promesa típica que hacen todas las marcas de tecnología de ofrecer las mejores cámaras, pantallas, diseños o procesadores UMIDIGI comercializará tres modelos (A7, A9 y A9Pro) cuya característica más particular es la incorporación de un termómetro infrarrojo capaz de medir la temperatura de una persona en cuestión de segundos y a corta distancia.

El teléfono es capaz de tomar la temperatura en cuestión de segundos y con alta presión

El valor de contar con un termómetro en nuestros smartphones dependerá del uso y aplicaciones que le den los usuarios y su adopción. Lo innegable es que desde que la pandemia de Covid-19 impactó al mundo entero, marcas de tecnología e incluso centros de investigación médica ven en dispositivos como los teléfonos, relojes o pulseras inteligentes como piezas importantes en la medición y detección temprana de enfermedades virales.

Hace unas semanas investigadores de Mount Sinai Health System en Nueva York y la Universidad de Stanford en California afirmaron que equipos como el Apple Watch, Garmin y Fitbit pueden predecir si un individuo es positivo para Covid-19 incluso antes de que presenten síntomas o el virus sea detectable mediante pruebas.

Estos gracias a la precisión en los sensores de ritmo cardíaco de la mayoría de estos relojes, que son capaces de detectar cambios sutiles en el latido del corazón del usuario que podrían indicar la presencia del virus antes de que el usuario o pruebas clínicas lo hagan.

“Ya sabíamos que los marcadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca cambian a medida que se desarrolla la inflamación en el cuerpo, y Covid es un evento increíblemente inflamatorio”, explicó en su momento Robert Hirten, profesor asistente de medicina en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York a la cadena CBS.

Y a finales de 2020, grupos de investigación científica con el apoyo del Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá y la Fundación Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos presentaron un informe en el que demuestran que “los sensores internos de los teléfonos inteligentes (sus cámaras) son capaces de medir el resultado de los diagnósticos de salud y pruebas (de Covid-19), con límites de detección y cuantificación similares a los de los instrumentos de laboratorio”.

De acuerdo con el reporte, el avance es posible gracias a que la mayoría de las cámaras de los smartphones se han optimizado para sensibilidad a poca luz lo que los convierte en aparatos efectivos para detectar fenómenos como la fluorescencia, luminiscencia o cambios en el espectro de absorción de líquidos, según los expertos.

Aunque el usuario tendría que agregar algunos elementos adicionales (como un lente) y calibrar el equipo para que la cámara de un teléfono funcione como detector potencial de Covid-19, de conseguir aprobaciones gubernamentales el potencial según los investigadores para limitar la expansión de la enfermedad es inmenso dado el nivel de penetración que tienen los smartphones en las sociedades actuales.