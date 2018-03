Snapchat promete actualización tras protestas por rediseño

Reuters.- La popular aplicación de mensajería Snapchat respondió a una petición del sitio Change.org que le instó a revertir su último rediseño.

En su respuesta, la aplicación de Snap Inc se comprometió a desarrollar una nueva actualización en las próximas semanas, que “hará más fácil encontrar las ‘Stories'”, a fin de permitir una experiencia más personalizada para los usuarios.

No quedó claro de inmediato si esto significa una vuelta a la versión previa de la aplicación.

La petición, que fue bautizada como “Retiren la nueva actualización de Snapchat” y ha sido firmada por más de 1.2 millones de usuarios hasta la fecha, asegura que la nueva actualización complicó la utilización de muchas herramientas.

“Esta petición pretende ayudar a convencer a Snap Inc para que devuelva la aplicación a lo básico, antes de la nueva actualización de 2018”, indica la solicitud.

