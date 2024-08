Sobre bloqueo en autopista México Puebla, AMLO adelanta que no cederá a exigencias de ejidatarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los abogados que asesoran a los ejidatarios que bloquean la autopista México-Puebla desde el martes, ya que quieren abusar por lo que su gobierno no cederá a las exigencias.

“No sé exactamente (cuánto más quieren que se les pague), pero están queriendo abusar, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos, que no se dejen manipular por los abogados; ya hay mesas de diálogo pero por ningún motivo acepto y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes”, dijo tras ser cuestionado al respecto en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario federal aseguró que están dispuestos a pagarle a los campesinos de acuerdo al avalúo, lo cual es lo justo.

“Ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, expresó.

El bloqueo en la vía de comunicación lo realizan ejidatarios de Ignacio López Rayón quienes piden una indemnización de sus tierras por la autopista que se inauguró en 1962, lo que tiene paralizado a cientos de autobuses, tráilers, y demás autos.

López Obrador pidió a los ejidatarios que cedan y quiten el bloqueo porque ya mucha gente ha sido afectada.

“Se está buscando pues un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden y no se dejen manipular, porque sí se afecta mucha gente que no puede transitar aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas y ojalá ellos entiendan esta situación”, señaló.

AMLO consideró que los abogados detrás de los ejidatarios quieren lucrar al no querer aceptar lo estipulado en los avalúos hechos por el Gobierno federal.

“Están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar, porque se está atendiendo la petición de los campesinos, hay que tener en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la Autopista Puebla-México y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos o no les pagaron bien, y han acudido a varias instancias, y hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles los daños ocasionados en Gobiernos anteriores”, explicó.

Los industriales mexicanos calculan que el bloqueo de la autopista México-Puebla y el Arco Norte ha dejado pérdidas de 4 mil millones de pesos, debido a que frenaron la cadena de suministro y la movilidad de ciudadanos.

Desde las 11 de la mañana del 6 de agosto de 2024, un grupo de 300 pobladores del municipio de Santa Rita Tlahuapan tienen bloqueada la autopista México-Puebla, el Arco Norte y la carretera Tlaxco-Tejocotal para que les paguen sus tierras expropiadas para la construcción de la vialidad y la reserva del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl.

El conflicto data del 9 de junio de 1995, cuando el comisariado ejidal de Santa Rita Tlahuapan y el gobierno federal, a través de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, celebraron un convenio de pago anticipado por la ocupación de superficie por un monto de 1 millón 99 mil 263 pesos de aquel entonces. Fueron pasando los años y les pagaron a los pobladores.

