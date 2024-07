Sobrino del expresidente afirma haber usado la ‘palabra N’ en libro que revela detalles del ‘rincón más oscuro del imperio Trump’

El sobrino del expresidente Donald Trump, Fred Trump III, afirma en su nuevo libro que se publicará la próxima semana que escuchó a su tío usar la palabra N en la década de 1970, mientras Trump se prepara para desafiar a la primera mujer negra en encabezar la fórmula presidencial de un partido importante.

HECHOS CLAVE

Trump III escribe que Trump usó el insulto a principios de los años 70 mientras se enfurecía por los daños a su Cadillac convertible frente a la casa de los padres de Trump en Queens, según un extracto publicado el miércoles en The Guardian : “’N*****s’, recuerdo que dijo con disgusto. ‘Miren lo que hicieron los n*****s’”.

Trump se “enojó” cuando vio los cortes en la capota de su descapotable, y su mente “se dirigió entonces directamente al lugar al que a veces se dirige la mente de la gente cuando se enfrenta a una nueva afrenta: al otro lado de la división racial”, según escribe Trump III.

Trump III, quien, junto con su hermana, Mary Trump, presentó una demanda acusando al expresidente y a sus hermanos de excluirlos del testamento de su abuelo después de su muerte en 1999, habría hecho la afirmación en su nuevo libro, “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”, que se publicará en Estados Unidos el 30 de julio.

El libro “arroja luz sobre los rincones más oscuros del imperio Trump”, según un resumen en el sitio web de la editorial Simon and Schuster.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, negó firmemente las acusaciones, calificándolas de “noticias completamente inventadas y totalmente falsas del más alto nivel”, en una declaración a The Daily Beast , y agregó que “cualquiera que conozca al presidente Trump sabe que nunca usaría ese lenguaje, y las historias falsas como esta han sido completamente desacreditadas”.

QUÉ TENER EN CUENTA

El libro se publicará apenas unas semanas después de que el presidente Joe Biden abandonara su candidatura a la reelección, lo que supuso un cambio radical en la carrera presidencial. Es casi seguro que Trump se enfrentará a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata, ya que la mayoría de los delegados se han comprometido a apoyarla y se espera que voten oficialmente para formalizar la candidatura demócrata durante la primera semana de agosto.

TANGENTE

Mary Trump ha sido una crítica abierta de su tío y publicó su propio libro, “Too Much and Never Enough”, también con Simon and Schuster, en el que acusa a su tío de ser “claramente racista”. Está a punto de publicar otro libro de memorias este año sobre la vida de su padre, Fred Trump Jr., el hermano mayor de Trump que murió de un ataque cardíaco relacionado con su alcoholismo a la edad de 42 años.

ANTECEDENTES CLAVE

Trump ha sido acusado repetidamente de usar la palabra que empieza con “negros” en el set de “The Apprentice”. Un ex productor, Bill Pruitt, fue el último en hacer las afirmaciones en un artículo publicado en Slate en mayo después de que expirara su acuerdo de confidencialidad. Pruitt dijo que fue testigo de cómo Trump se preguntaba si Estados Unidos “compraría un— ganando” cuando hablaba de un finalista negro, Kwame Jackson, durante la primera temporada del programa en 2004. La compañera de concursante de Jackson, Omarosa Manigault Newman, también ha dicho que escuchó grabaciones de Trump usando el insulto racial para referirse a Jackson “varias veces” durante la filmación del programa, aunque las supuestas grabaciones nunca han salido a la luz. Trump ha negado vehementemente las acusaciones.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

