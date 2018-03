Sofía Niño de Rivera narra momentos ‘incómodos’ con Ricardo Rocha

La comediante Sofía Niño de Rivera narró dos momentos en los que se sintió incómoda ante el trato del periodista Ricardo Rocha, quien rechazó haberla acosado.

En entrevista con Carmen Aristegui, en CNN en Español, la estandopera contó que la primera ocasión fue cuando asistió a un programa de Rocha y tuvo la incomodidad cuando éste se le acercaba.

“Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba hacer a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal”, relató.

La segunda vez que se sintió a disgusto, agregó, fue cuando la televisora TV Azteca la invitó a grabar un programa piloto con Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento; ahí, no le gustaron los comentarios que el primero hizo de su físico.

“Cuando estábamos en el programa, Ricardo me decía ‘a ver, párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa’. Yo cada vez me ponía más nerviosa. Ya habían pasado dos años de la última entrevista”, contó.

“Después de la entrevista, me agarraba del brazo, se acercaba más. Me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda”.

Después de esto, Niño de Rivera fue invitada nuevamente a una entrevista, para lo cual recibió un mensaje de WhatsApp de la asistente de Rocha, pero tras decirse a sí misma “ya basta”, respondió que no.

“Mira, siempre que voy con él me incomoda muchísimo. Sólo habla de mi físico, nunca de mi carrera. Es muy acosador y no quiero tener nada que ver con él”, escribió la comediante a la asistente de Rocha, quien le mandó otro mensaje en el cual le ofreció una disculpa y le aseguró que su jefe nunca tuvo la intención de incomodarla .

Durante la entrevista, Aristegui recibió un mensaje de Rocha, quien descartó haber acosado a Niño de Rivera y calificó la situación de penosa.

“Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso. Así que me permito puntualizarle dos cosas: para mí este es un asunto absolutamente inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios. Además, es muy penoso por la relación de respeto de tantos años con su señor padre”, indicó Rocha.

Malas experiencias con productores

Por otra parte, Niño de Rivera también acusó que cuando trabajó con el productor de televisión Alejandro Romero, éste trataba de imponerse con todos a gritos y a ella la llamaba “princesa”, le decía que tenía que sentirse siempre guapa, a lo cual respondía con la petición de que no le hablara así.

Asimismo, mencionó que Romero la corrió cuatro veces, pero la recontrataba después.

De igual forma que con Rocha, el productor le envió a Aristegui un comunicado en el que apuntó que no entendía los señalamientos, aunque reconoció tener “carácter” y si alguna vez grita es porque tiene que hacerlo.

“Trabajé (con Niño de Rivera) en un proyecto en el cual despedí, una vez, no cuatro, y la despedí porque no llegó a un programa y no puedo trabajar con alguien que no llega a su llamado. Siempre soy muy respetuoso del trato con los presentadores y no recuerdo haberle dicho ‘princesa’, aunque admito que muchas veces debo hablarles bien a los conductores para que se sientan cómodos y se vea reflejado en pantalla”, indicó Romero.

“No fue fácil trabajar con Sofía Niño de Rivera. Nunca le he faltado el respeto a ninguna conductora con la que he trabajado en los muchos años que llevo como productor”.

La estandopera narró un tercer caso en el que se sintió incómoda, aunque no dio el nombre de la persona, sólo dijo que fue una persona “tenía poder“ sobre ella.

El sujeto, contó, llegó a una junta de trabajo en la cual “habían muchas cosas de por medio” y al verla, le dijo “¿te vestiste para mí?”.

Niño de Rivera dijo que nadie reaccionó y ella sólo sonrió.