SoftBank llama a la transformación digital en México a través de los estudiantes

Por medio del Data Science for All (DS4A), un programa de Ciencia de Datos para Todos, cuyo objetivo es el desarrollo y reclutamiento de talento en ciencia de datos e inteligencia artificial (“IA”) en América Latina, SoftBank logró capacitar a más de 200 estudiantes de más de 30 ciudades para los escenarios transformadores que ha traído la tecnología en todo el mundo.

En un momento crucial donde las crisis y los cambios han tejido nuevos retos para las sociedades, donde las oportunidades laborales y profesionales serán más estrechas, el conglomerado asiático prevé que si no existe una adecuada capacitación a los jóvenes en campos que tengan que ver, por ejemplo, con Inteligencia Artificial o Ciencias de Datos, difícilmente habrá una sana asimilación digital.

Data Science for All forma parte de la estrategia de SoftBank para ayudar a desarrollar y fomentar el ecosistema de la innovación en América Latina con el apoyo de socios como Microsoft for Startups, iNNpulsa Colombia, IDB Lab, WeWork y Google Cloud. Los alumnos fueron seleccionados entre 2,350 aplicaciones con base en los resultados de una evaluación de habilidades técnicas y asistieron a clases dirigidas por profesores de Harvard, MIT y Stanford.

Laura Gaviria Halaby, directora de alianzas estratégicas de SoftBank Group International, platicó con Forbes México sobre las oportunidades que tiene México en el tema digital, así como los retos que tiene México por delante para romper la brecha digital la cual atraviesa al igual que otro países de la región.

Algunos hallazgos que encontró la directiva, apuntan a que en el país, a pesar de ser de los que más interés despiertan en avances tecnológicos como Colombia o Brasil, aún falta mayor participación de las mujeres ya que los porcentajes de participación en este tipo de programas sigue siendo mayor por parte de los hombres.

“Tuvimos 35 personas de CDMX lo que equivale aproximadamente al 17% de todo el total de los 206 estudiantes participantes. Sin embargo vimos que al igual que en otras regiones, en México toca trabajar más ya que fue la ciudad con menos participación de mujeres, ya que solo teníamos el 9% en promedio. En otras ciudades estaban alrededor del 12% y había ejemplos como Colombia en donde tenían hasta 19% de mujeres. Lo que veo es que sí en México hace falta lograr más, que las mujeres se interesen más en este tipo de industrias y se den cuenta de la importancia de tener estas habilidades”, señaló Gaviria Halaby.

Ante las habilidades para los profesionales y estudiantes, la directiva detalló que desde antes de la pandemia, ya era obvio el interés por parte de los estudiantes por aprender nuevas herramientas y tendencias como la Inteligencia Artificial o las Ciencias de Datos, sin embargo señala que con la crisis estas necesidades y oportunidades son más claras y específicas.

“Antes del coronavirus ya veíamos mucho interés por los estudiantes y los profesionales de la importancia de los datos o la Inteligencia Artificial. Lo que vemos es que todos quieren tener las habilidades para los trabajos del futuro y por eso estos programas. Pero con esta crisis lo que hizo es acelerar esta necesidad. y ahora es más evidente que todas las compañías deben tener el conocimiento así como los estudiantes y profesionales”, dijo.

Para completar el programa de Data Science for All que duró aproximadamente 10 semanas, los estudiantes se dividieron en 48 equipos para trabajar en diversas iniciativas de datos que incluían varias seleccionadas por las empresas del portafolio de SoftBank en la región.

Los proyectos se diseñaron específicamente para descubrir formas en las que la IA puede mejorar significativamente los resultados de negocios en operaciones como el comercio electrónico (para recomendaciones más efectivas de productos), préstamos (para mejorar la efectividad de la evaluación de crédito), logística (para lograr rutas más optimizadas), marketing (para impulsar la venta cruzada), entre muchas otras.

Además de toda la formación técnica y práctica utilizada en casos de negocios y en conjuntos de datos del mundo real, una parte importante del programa consistía en conectar a los participantes de DS4A con oportunidades de carrera exclusivas proporcionadas por las empresas del portafolio de SofBank y otras firmas tecnológicas de primer orden como Google y Microsoft.