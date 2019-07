Solicitan acereros estrategia de defensa a Secretaría de Economía

Notimex.- La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) solicitó a la Secretaría de Economía (SE) establecer una estrategia de defensa, ya que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), argumenta que el gobierno de México otorga subsidios a su industria.

Ello, puntualizó en un comunicado, es totalmente incorrecto y sentaría un precedente que puede afectar a buena parte de las exportaciones de toda la industria nacional.

La víspera, el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó de manera preliminar la imposición de derechos antisubvenciones (antisubsidios) a productos de acero estructural habilitado, lo cual significa que las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas en el caso estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadounidense.

El organismo mexicano afirmó que la industria del acero mexicana no recibe subsidios; los subsidios denunciados por Estados Unidos contra México son programas de desarrollo industrial no específicos a la industria siderúrgica, no son sancionables al amparo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y muchos países en el mundo los aplican, incluyendo Estados Unidos.

“Canacero está a favor de combatir las prácticas de comercio desleal. México al igual que Estados Unidos sufre las consecuencias de aplicación de subsidios directos a la industria siderúrgica por parte de países que, por lo general, operan bajo economías centralmente planificadas y con empresas propiedad del Estado, como es el caso de China”.

Estas naciones, dijo, tienen como resultado la sobrecapacidad de acero a nivel mundial con graves consecuencias sobre países que se rigen por las reglas de mercado y están abiertos a la competencia internacional como es el caso de México.

“Analizaremos a profundidad la resolución preliminar del DOC, que entendemos es parte de un largo proceso y que las empresas afectadas en conjunto con el gobierno mexicano estarán interponiendo los medios de defensa convenientes o necesarios para revertir el resultado preliminar de esta investigación anunciada recientemente”.

Expuso que este procedimiento es contra las importaciones de una serie de productos específicos (acero estructural habilitado) y nada tiene que ver con la medida 232 que en el pasado fue aplicada, de manera injustificada, a 54 familias de productos de acero mexicano y que finalmente fue revocada por Estados Unidos desde el pasado mes de mayo