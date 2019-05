Sólo el 26% de los salvadoreños cuenta con un seguro de vida

La Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) reveló que el 74% de los salvadoreños no cuentan con seguro, lo que representa aproximadamente a 966, 094 habitantes. Sólo el 26% cuenta con este servicio, que a escala nacional son 346, 902 personas.

Esta información se dio a conocer en la presentación del segundo estudio acerca del consumo de los seguros en la región en la conmemoración del Día Iberoamericano del Seguro.

El estudio fue realizado a personas de 18 a 65 años que residieran en el Área Metropolitana de San Salvador o San Miguel y con salarios más arriba de los 1,000 dólares.

Las estadísticas también señalaron que 58% de toda la región conoce sobre cómo funcionan los seguros privados de vida y vehículos, el 23% es por desconocimiento y falta de interés, 17% no cuenta con el dinero suficiente para pagarlo, al 6% nunca le han ofrecido este servicio, 3% dijo no necesitarlo y el 2% considera que los precios son elevados o no cree necesitarlo.

De los salvadoreños que cuentan con seguro dijeron tener en promedio de uso 7.3 años. El 59% de los usuarios son hombres. Al mes los asegurados invierten 39.41 dólares con esto representa el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.

María Teresa Bolaños, directora de ASES, comentó que el beneficio de tener un seguro es percibido por los consumidores al momento de recibir una indemnización, reiterando el compromiso de la asociación para seguir trabajando para que los seguros lleguen a más personas para que tengan tranquilidad ante situaciones inesperadas.

La Asociación señaló que su participación en la economía del país ha beneficiado. En el 2018 pagaron 321 millones de dólares teniendo un crecimiento del 2% comparado con el 2017 que fue de 315 millones. Generando 1,728 empleos directos y entre 12,000 y 15,000 indirectos; además de una contribución de impuestos de 35 a 45 millones de dólares.

