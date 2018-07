Solo tres de cada 10 vehículos cuentan con seguro en México

En esta temporada de vacaciones de verano, además de revisar que el automóvil esté en buen estado, es importante contar con un seguro, ya que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), solo tres de cada 10 coches en el país cuentan con uno.

En un comunicado, la compañía de seguros, Seguro X Kilómetro, expuso que dicha estadística es alarmante, y es que, de cada seis accidentes de tránsito, hay un fallecido, y de cada dos accidentes, hay un herido, detalló Notimex.

Lee también Con austeridad, 3.5 millones de funcionarios perderían seguro de vida: AMIS

Además, se estima que 87 por ciento de los accidentes ocurridos son causados por el conductor y el 7.0 por ciento por fallas mecánicas, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

PUBLICIDAD

El director general de Seguro X Kilómetro, Alberto Ventosa Coghlan, detalló que, si se comparan las estadísticas de accidentes contra el número de vehículos asegurados, es preocupante, ya que un número muy reducido de conductores están protegidos ante cualquier incidente.

Muchas veces se piensa que no va pasar nada, que el manejar con prudencia puede evitar cualquier accidente, pero no es así, un gran porcentaje de los accidentados no tienen la culpa de los sucesos. Por esta razón es importante prever y contar con un seguro adecuado para tus necesidades.

En ese sentido, precisó que la empresa que se ha adaptado a las necesidades de los conductores actuales, así desde un smartphone y la instalación de la aplicación de Seguro X Kilómetro se puede hacer la contratación del servicio de inmediato.

Abundó que el usuario no tendrá que tener un contrato forzoso, con tan solo el cálculo de sus rutas habituales se le dará una cotización de consumo por mes y podrá pagar en múltiples tiendas de conveniencia, además, le dotarán de una Plataforma de Inteligencia a Bordo que estará conectada al auto. Con el fin de monitorear rutas de manejo, desgaste del coche y un botón de ayuda 24/7.