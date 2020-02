Sony planea hacer un Spider-Man bisexual en su próxima película

Ahora parece que Sony planea presentar a Spider-Man como bisexual en su próxima película. De acuerdo al blog de entretenimiento We Got This Covered, Sony está desarrollando una película de acción en vivo con sus predecesores, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

De acuerdo a versiones periodísticas, el estudio está “particularmente interesado en recuperar a Garfield, ya que quieren retratar su versión del héroe como bisexual y darle un novio en la película”.

En una entrevista con The Sunday Times el año pasado, se le preguntó a Tom Holland, quien actualmente interpreta a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, si un Spider-Man gay podría llegar al cine.

El actor respondió que “por supuesto. No puedo hablar sobre el futuro del personaje porque, sinceramente, no lo sé, y está fuera de mis manos. Pero sí sé mucho sobre el futuro de Marvel, y van a representar a muchas personas diferentes en los próximos años”.

Holland agregó: “El mundo no es tan simple como un hombre blanco heterosexual. No termina ahí, y estas películas deben representar a más de un tipo de persona”.

Garfield también dijo en 2013 que Spider-Man podría ser retratado como gay. “Estaba bromeando, pero no bromeando acerca de Mary Jane o el amor principal de Spider-Man … Y dije: ‘¿Y si Mary Jane es un tipo?’ ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando? su sexualidad? ¡Es innovador! … “.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también había confirmado anteriormente que Marvel debutaría con un superhéroe abiertamente transgénero.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la New York Film Academy en octubre pasado, se le preguntó sobre los planes para introducir más personajes LGBTQ en el universo, “específicamente los personajes T-trans”, dijo, “Sí. Absolutamente. Si. Muy pronto. En una película que estamos rodando en este momento”.