El sospechoso de disparar a Trump fue calificado como ‘tirador de la escuela’, dice excompañero de clase

Ex compañeros de clase de Thomas Matthew Crooks, acusado de los tiroteos que hirieron a Donald Trump y acabó con la vida de un asistente a un mitin, han dicho que lo recuerdan como un solitario tranquilo que “sólo quería estar solo” y era un blanco fácil para el acoso, incluso una vez fue llamado “tirador de la escuela” por otros estudiantes.

Julianna Grooms, quien fue a la escuela secundaria con Crooks, dijo a The New York Times que él era alguien que evitaba la atención, pero que podía ser objeto de burlas por su sentido de la moda, su higiene y su posición social.

Jim Knapp, el consejero vocacional del alma mater de Crooks, Bethel Park High School, lo recordó como un “buen estudiante” que nunca se metió en problemas, pero que a menudo era visto solo, y Anna Dusch, que tomó una clase de gobierno con Crooks, dijo que nunca reveló ninguna de sus opiniones políticas a sus compañeros a pesar del material del tema.

Los vecinos de Crook han dicho que periódicamente han aparecido carteles de apoyo al expresidente Trump afuera de la casa de Crooks en Bethel Park, Pensilvania, durante los últimos años, a pesar de que el FBI dijo que hasta ahora no han encontrado evidencia de creencias políticas firmes en su investigación de mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales.

Han seguido surgiendo detalles sobre los Crooks y las circunstancias del tiroteo en la manifestación desde el sábado, incluido que el edificio en el que se subió Crooks para disparar ocho balas al ex presidente estaba siendo utilizado como zona de preparación del equipo táctico de la policía.

Aún no está claro cómo pudo subir una escalera al tejado sin que los agentes de la ley que estaban estacionados dentro del edificio se dieran cuenta y se ha convertido en un punto de conflicto a medida que aumentan las críticas al Servicio Secreto.

Jameson Murphy, compañero de clase de Crooks en la escuela secundaria, dijo al Post que Crooks, de 20 años, no pudo ingresar al equipo de tiro de la escuela secundaria Bethel Park después de fallar los objetivos “por casi 20 pies” y lo describió como un “tirador terrible”.

Otro compañero de clase, que no fue identificado, agregó que el entrenador del equipo de rifle tenía preocupaciones sobre Crooks, diciendo que el ex miembro de la Marina “sabía cuando alguien no era la mejor persona” y había notado los chistes groseros de Crooks “que no eran apropiados cuando hay armas de fuego en el entorno escolar”.

El FBI identificó a Crooks, de 20 años, como el presunto tirador en la madrugada del domingo y dijo que el ataque está siendo investigado como un caso de posible terrorismo interno.

En una actualización posterior el domingo por la noche, el FBI dijo que su investigación hasta el momento sugiere que el tirador actuó solo, sin embargo, “el FBI continúa realizando una actividad de investigación lógica para determinar si hubo co-conspiradores asociados con este ataque”.

La agencia confirmó informes anteriores de que había encontrado “dispositivos sospechosos” tanto en la casa como en el vehículo del sospechoso, que “han sido declarados seguros por técnicos en bombas y están siendo evaluados en el Laboratorio del FBI”.

El pistolero no estaba en el radar del FBI antes de este incidente y el agente especial a cargo Kevin Rojek dijo a los periodistas que “no hemos identificado una ideología asociada con el sujeto”.

Crooks fue asesinado a tiros por el Servicio Secreto después de disparar contra el evento de campaña de Trump desde un edificio cercano al mitin y se recuperó un rifle estilo AR en la escena, que según el FBI fue comprado legalmente.

Crooks fue encontrado por un agente de la ley en el techo de un edificio cercano momentos antes de dispararle a Trump y apuntó con su rifle al oficial, informó Associated Press citando a una fuente anónima, quien se retiró del techo momentos antes de que el Servicio Secreto disparara contra Crooks.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que identificaron a Crooks utilizando su ADN e información biométrica.

Una imagen fija tomada de un video proporcionado por el Distrito Escolar Bethel Park muestra al estudiante Thomas

“Se burlaban de él por su mala higiene y su olor corporal. Era un blanco fácil”, dijo Grooms al Times .

Crooks se graduó en 2022 de la escuela secundaria Bethel Park y estaba registrado como republicano sin antecedentes penales, informó el New York Times . En la graduación, fue uno de los 20 estudiantes de su clase que ganó los premios National Math & Science Initiative Star Awards. En mayo, se graduó del Community College of Allegheny County con un título asociado en ciencias de la ingeniería. En 2021, Crooks donó $15 al Progressive Turnout Project, una campaña de contacto con votantes demócratas en 2021, pero no parecía estar involucrado políticamente de otra manera. Con solo 20 años en el momento del tiroteo, Crooks no tenía la edad suficiente para haber votado previamente en una elección presidencial. Estaba empleado por el Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación de Bethel Park como asistente dietético, según la administradora Marcie Grimm, quien dijo que Crooks “realizó su trabajo sin preocupaciones y su verificación de antecedentes estaba limpia”. CNN contactó al padre de Crooks, Matthew Crooks, el sábado, pero el hombre dijo que no hablaría con el público sobre su hijo hasta que averiguara “qué diablos está pasando” y hablara con la policía. Los compañeros de clase de Crooks han compartido relatos dispares de su tiempo en la escuela secundaria. Jason Kohler, que fue a la misma escuela secundaria, dijo a Associated Press que Crooks era “intimidado casi todos los días” y era “simplemente un paria”. Sin embargo, otro estudiante, Mark Sigafoos, que compartió clases con Crooks a diferencia de Kohler, dijo al Philadelphia Inquirer que era “muy amable” y “nerd”, pero que no era “tan duramente intimidado como algunas personas dicen”. Otro estudiante, Max Smith, que tomó una clase de historia con Crooks, dijo al Enquirer “definitivamente era [políticamente] conservador… Me pregunto por qué llevaría a cabo un intento de asesinato contra el candidato conservador”.

ANTECEDENTES CLAVE

Trump estaba celebrando un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el sábado por la noche, aproximadamente a una hora de Bethel Park, la ciudad natal de Crooks, cuando se escucharon varios disparos. Trump se agazapó detrás de un podio y fue rodeado por agentes del Servicio Secreto, quienes lo sacaron del escenario con sangre visible en el lado derecho de su rostro. Trump dijo más tarde que le habían disparado “una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha”. El expresidente levantó el puño varias veces mientras lo escoltaban entre fuertes vítores de su audiencia. Las balas fueron disparadas desde varios cientos de pies de distancia, dijo a CNN el fiscal de distrito local Richard Goldinger . El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que está “agradecido” de saber que Trump estaba a salvo y condenó los actos de violencia política. Los medios de comunicación locales informaron que el asistente al mitin asesinado el sábado era Corey Comperatore, de 50 años, exjefe de bomberos del departamento de bomberos voluntarios de Buffalo Township, Pensilvania. Otras dos personas también sufrieron heridas graves. Trump dijo en una publicación en Truth Social el sábado: “Oramos por la recuperación de los heridos y guardamos en nuestros corazones el recuerdo del ciudadano que fue asesinado de manera tan horrible”.

