S&P 500 sube a máximo en 5 meses, pero bancos decepcionan a Wall Street

Reuters.- Las acciones cerraron con leves alzas este viernes en la bolsa de Nueva York, llevando al índice S&P 500 a máximos en cinco meses, gracias a que subidas en el sector industrial contrarrestaron la caída de papeles financieros tras la decepción por los resultados de tres grandes bancos de Wall Street.

El sector industrial subió 0.6% liderado por las acciones de Boeing Co, Caterpillar Inc y 3M Co, que ganaron ante la ausencia de nuevos comentarios o movimientos en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Los inversionistas eran optimistas antes de la que se espera sea una sólida temporada de resultados del segundo trimestre, aunque los reportes este viernes de tres de los más grandes bancos de Wall Street no lograron entusiasmar.

Las acciones de Citigroup Inc bajaron 2.2% y lideraron las caídas en el sector financiero, luego de que sus ingresos no cumplieron las estimaciones. Las de Wells Fargo & Co bajaron 1.2% tras reportar una caída de las utilidades mayor que la esperada.

Las acciones de JPMorgan Chase & Co cayeron 0.5%, aunque las utilidades del banco superaron las estimaciones. El índice financiero bajó 0.5%.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 94.52 puntos, o 0.38%, a 25,019.41 unidades, mientras que el índice S&P 500 ganó 3.02 puntos, o 0.11%, a 2,801.31 unidades. El índice Nasdaq Composite subió 2.06 puntos, o 0.03%, a 7,825.98 unidades.

Las acciones de Netflix Inc se hundieron 4.3% luego de que Deutsche Bank alertó de que la compañía podría reportar un crecimiento de suscriptores menor al esperado cuando informe sus resultados el lunes.

Los títulos de AT&T Inc cayeron 1.7 por ciento, a raíz del plan del Departamento de Justicia estadounidense de apelar la aprobación de un juez federal a la compra ya cerrada de Time Warner por 85,400 millones de dólares por parte de la operadora de telefonía.

