S&P 500 y Dow Jones cierran en récord

Reuters. – El Promedio Industrial Dow Jones y el índice S&P 500 subieron el jueves para cerrar en récord, gracias al alza de las aseguradoras de salud, después de que el Gobierno de Donald Trump desechó un plan diseñado para controlar los precios de los medicamentos recetados.

El avance de 5.5% de UnitedHealth Group Inc llevaron al Dow a cerrar por encima de los 27,000 puntos por primera vez en la historia. Los papeles de Cigna Corp se dispararon un 9.2%.

El gobierno de Trump retiró una medida que elimina el traspaso de rebajas de medicamentos desde las aseguradoras a los planes de salud de Medicare.

Farmacéuticas como Merck & Co Inc y Pfizer Inc bajaron 4.5% y 3.5%, respectivamente, por la noticia, mientras que el índice de biotecnología del Nasdaq cayó 1.5%.

El S&P 500 cotizó por encima de 3,000 puntos por segundo día seguido pero no pudo cerrar por encima de ese nivel.

El índice de empresas de atención médica, el sector del S&P con el peor desempeño este año, cerró sin cambios.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó nuevamente el jueves que es probable un recorte de tasas de interés en la reunión de fin de mes, debido a que las empresas redujeron las inversiones debido a las disputas comerciales y una desaceleración mundial del crecimiento.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 227.88 puntos, o 0.85%, a 27.088,08 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 6,84 puntos, o 0.23%, a 2,999.91 unidades. El Nasdaq bajó 6.49 puntos, o 0.08%, a 8,196.04 unidades.

