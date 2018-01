Spotify alcanza los 70 millones de usuarios de pago

Spotify, que esta semana presentó confidencialmente a los reguladores de Estados Unidos para una oferta pública inicial,anunció que ha llegado a los 70 millones de suscriptores.

En las últimas cifras de julio, Spotify superaba los 60 millones de usuarios de pago, con lo que la empresa ha registrado un aumento de aproximados 10 millones de nuevos suscriptores en 6 meses.

Hello 70 million subscribers 👏 — Spotify (@Spotify) January 4, 2018 PUBLICIDAD

Spotify, que hasta el año pasado se valuaba en 19 mil millones de dólares es la compañía más grande a nivel mundial de transmisión de música y cuenta con Apple Inc y Amazon.com Inc como sus principales rivales con los cuales se reparte este mercado a nivel mundial.

Apple en septiembre le dijo a la revista Billboard que tiene 30 millones de suscriptores de música de Apple.

Un movido comienzo de año para Spotify

En los últimos días la compañía fue demandada por Wixen Music Publishing Inc. por supuestamente usar miles de canciones, incluidas las de Tom Petty, Neil Young y The Doors, sin una licencia y compensación para el editor de música.

Wixen, un licenciatario exclusivo de canciones como “Free Fallin ‘” de Tom Petty, “Light My Fire” de The Doors, “(Girl We Got a) Good Thing” de Weezer y obras de cantantes como Stevie Nicks y según la agencia Reuters, está buscando daños por valor de al menos 1,600 millones de dólares.

Esta semana, la plataforma de streaming, presentó confidencialmente una oferta pública inicial (OPI) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y está avanzando con una lista directa en la primera mitad del año.