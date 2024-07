Spotify anuncia ganancias trimestrales récord superando ligeramente las expectativas

Spotify registró el martes una ganancia trimestral récord ligeramente por encima de las expectativas de los analistas, lo que impulsó sus acciones más de un 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El gigante sueco del streaming de audio buscó reducir costos mediante despidos y recortes en su presupuesto de marketing el año pasado, mientras intentaba hacer crecer su base de usuarios a través de promociones y nuevas inversiones en podcasts.

En el segundo trimestre de 2024, el número de suscriptores de pago de Spotify aumentó a 246 millones, ligeramente por encima de las expectativas.

“Todo se reduce a la cantidad de ofertas de suscripción que tenemos ahora. Estamos pasando de una solución única para todos a una solución para todos”, dijo el director ejecutivo Daniel Ek en una entrevista con Reuters, citando los diversos planes de la compañía para estudiantes y hogares compartidos.

El beneficio aumentó un 45% respecto al año anterior hasta los 1,210 millones de dólares, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas de 1,161 millones de dólares. El beneficio por acción de 1.44 dólares también superó las estimaciones de 1.15 dólares, según datos de IBES de LSEG.

Los ingresos aumentaron un 20% hasta los 4,137 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas de 4,148 millones de dólares. La empresa no alcanzó su propio objetivo de usuarios activos mensuales (MAU). Spotify dijo anteriormente que su objetivo era alcanzar los 631 millones de usuarios activos mensuales (MAU), pero solo alcanzó los 626 millones en el trimestre.

“En pocas palabras, fue un muy buen trimestre para ellos”, dijo Simon Dyson, analista de Omdia, una consultora centrada en medios, telecomunicaciones y comunicaciones.

“No alcanzaron su MAU, pero dentro de sus expectativas aún confían en que la cifra aumentará, y si siguen por el buen camino todos nos olvidaremos de que no lo lograron este trimestre”.

La compañía dijo que había visto crecer el número de usuarios en todas las regiones, pero que no había alcanzado su objetivo de MAU debido a la “recalibración continua” de las actividades de marketing.

“Es algo que nos tomamos muy en serio, sin duda, si no cumplimos con nuestras previsiones”, afirmó Ek. “Para mí, es una cuestión de cuándo, no de si. Volveremos a un fuerte crecimiento de los MAU, y me siento satisfecho con ello”.

El margen de beneficio bruto de Spotify se amplió al 29.2% desde el 27.6% del trimestre anterior.

