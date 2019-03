SRE lamentó muerte de mexicana en accidente aéreo de Etiopía

Notimex.- La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó profundamente el accidente aéreo ocurrido en las últimas horas en Etiopía, donde murieron 157 personas, entre ellos Graziella de Louis Ponce, originaria de Mérida, Yucatán, quien viajaba con otros compañeros a una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medioambiente en Nairobi.

La dependencia expresa su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas. A través de su cuenta de Twitter informó que está en contacto con los familiares de una ciudadana mexicana que viajaba en ese vuelo, y que ofrecerá todo el apoyo consular necesario.

Vale mencionar que fue un Boeing 737 MAX 8 con destino a Nairobi (Kenia), que se estrelló en las últimas horas apenas seis minutos después de haber despegado de Adís Abeba, capital de Etiopía, informó el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, quien confirmó que fallecieron 157 personas que iban a bordo.

“La oficina del primer ministro, en nombre del gobierno y del pueblo de Etiopía, desea expresar sus más profundas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en el vuelo regular de un Boeing 737 de Ethiopian Airlines a Nairobi, Kenia”, expresó Ahmed Ali a través de su cuenta oficial en Twitter.

El analista de aviación Alex Macheras asegura que la aeronave era nueva y se había integrado en la flota de la compañía etíope hace sólo cuatro meses. Se desconocen las causas del siniestro. Macheras detalló que este tipo de Boeing vuela para muchas compañías de todo mundo, incluidas American Airlines, Flydubai y Air Italy.

La página Flightradar24, que publica información en tiempo real sobre el tráfico aéreo en todo el mundo, indicó que la velocidad vertical del vuelo ET302 era inestable tras el despegue.

Flightradar24 data regarding #ET302 , including downloaded and processed granular data. See also for important notes about how ADS-B altitude is reported. https://t.co/tYnGIMyTFH pic.twitter.com/MBl5QZqdPq

Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off.

Take off 05:38:18 UTC

Last position received by FR24 at 05:41:02 UTC

Please note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL. pic.twitter.com/Uyvfp1x9Xb

— Flightradar24 (@flightradar24) March 10, 2019