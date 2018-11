Stan Lee, el padre del Universo Marvel, fallece a los 95 años

Stan Lee, el más célebre creador de superhéroes de Marvel, murió este lunes a los 95 años de edad, confirmó su hija.

El autor murió en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde llegó trasladado por una ambulancia, indicó su única descendiente, J.C. Lee.

Entre los personajes que creó o estuvo involucrado en su invención están Spider-Man, Hulk, Iron Man, Black Panther y Daredevil, así como los equipos de Los Avengers, los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

En total, Lee estuvo participó en la creación de 60 héroes, 179 villanos, 83 personajes secundarios, 30 razas y 11 grupos.

Como escritor y editor, Lee fue clave para el ascenso de Marvel hasta convertirse en un titán de los cómics en la década de 1960 cuando, en colaboración con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó superhéroes que cautivarían a generaciones de lectores jóvenes.

Los estadounidenses estaban familiarizados con los superhéroes antes de la irrupción de Lee, en parte gracias al lanzamiento en 1938 de Superman por parte de Detective Comics, la compañía que se convertiría en DC Comics, el archirrival de Marvel.

Lee se ganó una reputación en el mundo del cómic principalmente por darle un nuevo matiz de complejidad y humanidad a los superhéroes. Sus personajes no eran de piedra, aunque parecían haber sido cincelados en granito. Sentían amor y preocupaciones por el dinero e incluso albergaban sentimientos de inseguridad.

“Sentí que sería divertido aprender un poco sobre su vida privada, sus personalidades, y demostrar que son humanos y superhéroes”, dijo a NPR News en 2010 Lee, quien tuvo ayuda para diseñar a los personajes pero se hizo cargo de promoverlos.

Universo millonario

El universo que se ha construido en el cine alrededor de los personajes de Marvel tuvo en 2017 un valor de 12,000 millones de dólares (mdd), de acuerdo con Forbes, y Lee se convirtió un personaje icónico por los cameos que tuvo en prácticamente todas las películas.

Spider-Man, de quien Lee fue cocreador, es uno de los personajes ficticios más exitosos de todos los tiempos. Las cinco películas del superhéroe lanzadas entre 2002 y 2014 recaudaron casi 4,000 millones de dólares en todo el mundo.

Como empleado de Marvel, Stan Lee recibió pagos limitados por la ganancia de sus personajes.

En un contrato de 1998 luchó por una cláusula del 10% de las ganancias de las películas y programas de televisión con personajes de Marvel. En 2002 demandó para reclamar su parte, meses después de que la cinta “Spider-Man” conquistara los cines. En un acuerdo legal tres años después, recibió un pago único de 10 millones de dólares.

Los estudios de Hollywood hicieron de los superhéroes la piedra angular de su estrategia de producir menos películas y explotar los grandes éxitos de taquilla. Algunas personas asumieron que, como resultado, la riqueza de Lee se había disparado, algo que él siempre negó.

“No tengo 200 millones (de dólares). No tengo 150 millones. No tengo 100 millones ni nada parecido a eso”, dijo a la revista Playboy en 2014.

En 2008, Lee recibió la Medalla Nacional de las Artes, el más alto premio del Gobierno estadounidense para los artistas creativos.

En 2009, Walt Disney compró Marvel Entertainment por 4,000 millones de dólares con el propósito de expandir sus títulos en el cine mediante las obras más emblemáticas de Lee.

Siendo un octogenario, Lee seguía trabajando en nuevos proyectos, como la dirección de una empresa llamada POW! Entertainment.

“Su mayor legado no sólo será la co-creación de sus personajes, sino la forma en que ayudó a construir la cultura en que los cómics se han convertido, lo que es bastante significativo”, dijo Robert Thompson, un experto en cultura pop de la Universidad de Siracusa.

Tras enterarse de su muerte, Kevin Feige, productor de Marvel Studios –la división que Disney creó para las películas de sus superhéroes–, elogió el legado de Lee.

“Nadie ha tenido más impacto en mi carrera y en todo lo que hacemos en Marvel Studios que Stan Lee. Stan deja un legado extraordinario que nos sobrevivirá a todos. Nuestros pensamientos están con su hija, su familia y sus millones de admiradores #GraciasStan #Excelsior”, tuiteó Feige.

