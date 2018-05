Tras ceder su récord, el universo de “Star Wars” reconoció a los nuevos reyes de la taquilla y felicitó a los Avengers, por su tercera cinta, “Infinity War”.

Tras posicionarse como la película más taquillera durante su primer fin de semana en exhibición en Estados Unidos, la cinta de Marvel Studios recibió un mensaje de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, casa productora de la saga de “Star Wars”.

En sus primeros tres días, “Avengers: Infinity War” recaudó 257.7 millones de dólares (mdd) en el mercado estadounidense, con lo que destronó el récord local que tenía “Star Wars: The Force Awakens”, con 247.9 mdd.

Lee también: ‘Avengers: Infinity War’ rompe récords globales de taquilla

Tanto Marvel Studios como Lucasfilm pertenecen a Disney, así que el récord se queda en casa.

Este tipo de reconocimientos se ha dado desde hace mucho, como parte de una tradición que comenzó en los años 70 entre George Lucas y Steven Spielberg.

En 1977, Spilberg publicó un anunció en la revista Variety para felicitar a “Star Wars”, de Lucas, por vencer a “Tiburón” en la taquilla, de acuerdo con el portal Bussines Insider.

En respuesta, años más tarde Lucas sacó un anuncio en Variety cuando “E.T.” de Spielberg se convirtió en la película de mayor recaudación en 1982.

Las felicitaciones recíprocas continuaron entre ambos directores cuando Lucas lanzó nuevamente la trilogía original de “Star Wars” en los cines en los años 90, Spielberg revivió la tradición.

Las felicitaciones no eran exclusivas entre Lucas y Spilberg. Cuando “Titanic” rompió los récords de taquilla de “Star Wars” en 1998, Lucas incluyó al director James Cameron en la tradición.

Las dos últimas veces que se rompió el récord también fueron motivo de reconocimientos. En junio de 2015, “Jurassic World” superó la marca que la primera cinta de “Avengers” tenía desde 2012 y Kevin Feige, el productor de Marvel, felicitó a los creadores y al protagonista de la película que “revivió” a los dinosaurios.

Seis meses después, “Star Wars: The Force Awakens” cedió su primer lugar y el productor Frank Marshall reconoció la película que abrió la tercera trilogía de la historia centrada en la familia Skywalker.

Cheers to J.J., Kathy, the cast and crew, and DIS/LFL marketing teams! #TheForceAwakens @Disney @StarWars @Bad_Robot pic.twitter.com/oa0zwuAb2Q

— Frank Marshall (@LeDoctor) December 21, 2015