10 predicciones tecnológicas de Steve Jobs que se hicieron realidad

Ha quedado claro a lo largo de todo este tiempo el legado de Steve Jobs como visionario, y que su idea de cómo sería la tecnología en el futuro fue algo de lo que tenía una clara visión, de hecho sus creaciones han inspirado al resto de las tecnológicas.

En un compendio de entrevistas y declaraciones publicadas por Business Insider, que en su mayoría replica una reveladora entrevista a Jobs en Wired de 1996, el visionario tecnológico realizó varias evaluaciones sobre el impacto que las computadoras e Internet tendrían en nuestras vidas en discursos y entrevistas de los años ochenta y noventa.

A continuación un resumen de las revelaciones del propio Jobs.

1. Apple lanzó el iPad en 2010, pero parece que Jobs había estado pensando en tabletas desde 1983

En una grabación de audio del discurso de Jobs en la Conferencia Internacional de Diseño en Aspen ese año, Jobs se refiere a “una computadora increíblemente genial en un libro que puedes llevar contigo y que puedes aprender a usar en cinco minutos”. Después de que la grabación completa salió a la luz en 2012 en el Blog de Vida, Libertad y Tecnología, muchos medios de comunicación señalaron que es muy similar al iPad.

2. Predijo la aparición de los asistentes virtuales modernos como Siri

Mucho antes de que tuviéramos Siri o Alexa, Jobs predijo asistentes virtuales modernos cuando se les preguntó sobre el papel de las computadoras en 1984.

“La próxima etapa serán las computadoras como ‘agentes'”, dijo en una entrevista de 1984 con la revista Access de Newsweek publicada por The Daily Beast. “En otras palabras, será como si hubiera una pequeña persona dentro de esa caja que empiece a anticipar lo que quieres. En lugar de ayudarte, comenzará a guiarte a través de grandes cantidades de información. Casi será como si tuvieras pequeño amigo dentro de esa caja “.

Eso suena muy similar a la forma en que Siri de Apple, Bixby de Samsung y el Asistente de Google funcionan en teléfonos iPhone y Android en la actualidad. Estos ayudantes digitales aprenden más sobre usted y sus hábitos cuanto más los usa y muestra información contextual antes de preguntar.

“Siempre pensé que sería realmente maravilloso tener una cajita, una especie de pizarra que podrías llevar contigo”, dijo también a la revista Access de Newsweek en 1984.

3. Jobs predijo que las personas comenzarían a usar estos dispositivos a los 10 años

“Obtendrías una de estas cosas tal vez cuando tenías 10 años, y de alguna manera la encenderías y diría, sabes, ‘¿Dónde estoy?’ Y de alguna manera le dirías que estabas en California y diría, ‘Oh, ¿quién eres?'”, dijo también durante esa entrevista.

Un estudio de 2016 de Influence Central indica que la edad promedio en que un niño recibe su primer teléfono es de 10.3 años. Esto también se alinea con un estudio de Nielsen de 2017 que indicó que el 45% de los padres encuestados dijeron que obtuvieron un plan de servicio para el teléfono inteligente de sus hijos entre las edades de 10 y 12.

4. Internet permitiría a las nuevas empresas competir con las corporaciones establecidas

Jobs también predijo en 1995 que Internet permitiría a las nuevas empresas competir con las corporaciones establecidas porque les permitiría vender productos directamente a los consumidores en lugar de invertir en recursos de distribución.

“En segundo lugar, es muy emocionante porque va a destruir vastas capas de nuestra economía y pondrá a disposición una presencia en el mercado para compañías muy pequeñas, una que es igual a compañías muy grandes”, dijo en 1995 al hablar con Computerworld Information en la entrega de la Fundación de Premios Tecnológicos.

Hoy en día, nuevas empresas venden colchones directamente a los consumidores, otras venden monturas a personas que necesitan gafas y otras como Kickstarter permiten que las personas apoyen las ideas que les gustan. Otra gran predicción de 1996: Comercio iba a ser ultra competitivo en la web.

Cuando se le preguntó acerca de los principales beneficiarios de la web, Jobs dijo que serían las personas las que tendrían algo que vender: “Es comercio. La gente dejará de ir a muchas tiendas. Y comprarán cosas en la Web!”.

5. Anticipó el e-commerce y su importancia en el día a día del mundo de hoy

Sin duda, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, estaba prestando atención, a pesar de que Amazon era solo una pequeña startup centrada en libros en ese momento.

Veinte años después, Amazon realizó ventas netas por 105,000 millones de dólares en 2015, mientras que las cadenas minoristas como Walmart están luchando por mantenerse al día y cerrar tiendas.

Por supuesto, como sabemos ahora, hubo pasos en falso en el camino para comprar cosas regularmente en línea. Más adelante en la entrevista, Jobs dijo que el gran comercio electrónico estaba “a unos dos años de distancia”, pero que iba a ser enorme.

“Lo tercero es el comercio, que es aún más difícil que la publicación compleja porque tienes que vincular la Web con tu sistema de gestión de pedidos, tu sistema de cobro, cosas así. Creo que todavía estamos a dos años de distancia. Pero eso también va ser enorme “, dijo Jobs a Wired.

Jobs dijo en esa entrevista que si “la Web obtuviera hasta el 10% de los bienes y servicios en este país, sería fenomenal”.

Según un censo en EU, el comercio electrónico representó el 9,7% de las ventas minoristas totales en 2018.

Una predicción era para aplicaciones web con todas las funciones años antes de que se acuñaran términos como Ajax y Web 2.0: “La gente está comenzando a hacer publicaciones complejas en la Web. Esto explotará absolutamente en los próximos 12 a 18 meses. Es la próxima gran fase de la Web”, dijo Jobs a Wired. “¿Has visto el sitio web de Federal Express donde puedes rastrear un paquete?”

6. Jobs predijo Tesla, o, al menos, el modelo comercial de Tesla para sus concesionarios

Otra revelación impactante de esa entrevista fue que Jobs predijo Tesla, o, al menos, el modelo comercial de Tesla para sus concesionarios.

“Tome concesionarios de automóviles. Se gasta tanto dinero en inventario: miles de millones de dólares. El inventario no es algo bueno. El inventario inmoviliza una tonelada de efectivo, está abierto al vandalismo, se vuelve obsoleto. Lleva una enorme cantidad de tiempo para administrar. Y, por lo general, el automóvil que desea, en el color que desea, no está allí de todos modos, por lo que tienen que comerciar con caballos. ¿No sería bueno deshacerse de todo ese inventario? tiene un auto blanco para conducir y tal vez un disco láser para que pueda ver los otros colores. Luego ordena su auto y lo obtiene en una semana”, dijo Jobs.

Hoy, las “tiendas” de Tesla casi no tienen autos en el lote. En cambio, los posibles compradores pueden ver muestras de automóviles y hacer pedidos en línea o a través de un vendedor para una entrega posterior, dependiendo del estado.

Por supuesto, los concesionarios de Tesla podrían haber sido influenciados por las Apple Stores, que fueron uno de los proyectos de Jobs. Entonces, obviamente, hay un debate sobre si Jobs predijo esto o lo influyó.

Ahora, Tesla está cerrando algunas de sus tiendas físicas en un esfuerzo por reducir los costos a medida que cambia a las ventas en línea, haciéndose eco de las predicciones anteriores de Jobs sobre el comercio electrónico.

7. Anunció el final de Microsoft (si a Bill Gates no se le ocurre nada revolucionario)

Jobs predijo que el mercado de las computadoras de escritorio estará en la “edad oscura durante los próximos 10 años, o ciertamente durante el resto de la década”. Hoy, las ventas de PC continúan disminuyendo. “Eventualmente, Microsoft se derrumbará debido a la complacencia, y tal vez algunas cosas nuevas crecerán”, dijo a Wired. “Pero hasta que eso suceda, hasta que haya un cambio tecnológico fundamental”.

En el último trimestre de vacaciones, los envíos de PC tradicionales disminuyeron un 3,7% interanual según la International Data Corporation.

Las predicciones también parecían predecir servicios en la nube, como iCloud de Apple o Google Drive: “En el momento en que no tengo que administrar mi propio almacenamiento, y en el momento en que vivo principalmente en un mundo conectado versus un mundo independiente, hay nuevas opciones para metáforas”.

8. Adelantó el uso de la información en la nube

Su pensamiento también pareció predecir servicios en la nube, como iCloud de Apple o Google Drive: “En realidad, ya no almaceno nada. Utilizo mucho correo electrónico y la Web, y con ambos no tengo que administrar el almacenamiento. De hecho, mi forma favorita de recordarme a mí mismo hacer algo es enviarme un correo electrónico. Ese es mi almacenamiento”, dijo Jobs a Wired en 1996.

Incluso parecía tener una idea de que los Chromebook serían un producto antes de que Google terminara su motor de búsqueda: “Es posible que algunas personas puedan obtener algunos terminales web muy interesantes y vender algo de hardware”.

Incluso parecía tener la menor idea de que las Chromebook serían un producto antes de que Google terminara su motor de búsqueda: “Es muy parecido al antiguo entorno informático de mainframe, donde un navegador web es como una terminal tonta y el servidor web es como el mainframe donde se realiza todo el procesamiento”, dijo Jobs.

9. Defendió la tecnología como base para la educación de las futuras generaciones

También fue un gran defensor de la tecnología en las escuelas, pero incluso en 1996 se dio cuenta de que agregar tecnología no las mejora automáticamente.

También argumentó a Wired que las personas ya estaban viviendo en "sobrecarga de información" y que "la mayoría de las personas obtienen mucha más información de la que pueden asimilar".

También argumentó a Wired que las personas ya estaban viviendo en “sobrecarga de información” y que “la mayoría de las personas obtienen mucha más información de la que pueden asimilar”.

Teniendo en cuenta que el consumidor estadounidense promedio revisa su teléfono 52 veces por día según Deloitte, Jobs pudo haber estado en algo. La gestión del tiempo de pantalla ciertamente ha sido un área de enfoque para Apple en los últimos años, ya que introdujo características en su software iOS 12 que brindan a los usuarios información sobre cómo están usando sus iPhones.

10. La importancia de la www. en nuestras vidas

Pero incluso con todas esas predicciones sobre cómo la web podría revolucionar las industrias, Jobs dijo que la tecnología no cambia el mundo, lo cual es posiblemente incorrecto.

“La Web va a ser muy importante. ¿Será un evento que cambiará la vida de millones de personas? No. Quiero decir, tal vez. Pero no es un Sí seguro en este momento.

“Ciertamente no será como la primera vez que alguien vio un televisor. Ciertamente no será tan profundo como cuando alguien en Nebraska escuchó por primera vez una transmisión de radio. No será tan profundo”, dijo Jobs.

Once años después, de estas declaraciones, Jobs presentó el iPhone.

Con información de Business Insider.

