Steve Wynn, sin derecho a indemnización por despido: Wynn Resorts

La empresa Wynn Resorts Ltd dijo que el ex presidente ejecutivo Steve Wynn no tendrá derecho a indemnizaciones por despido ni a ninguna otra compensación.

Wynn, de 76 años, renunció a la presidencia ejecutiva de la compañía a principios de este mes luego de denuncias de conducta sexual inapropiada, detalló la agencia Reuters.

Wynn, quien negó las acusaciones, sigue siendo el mayor accionista de Wynn Resorts y posee alrededor del 12% de la compañía. Él le había informado a la compañía la semana pasada que no tenía planes inmediatos de vender las acciones de la compañía que él posee.

La actual cobertura de salud del casino Wynn Wynn terminaría a fines de este año, dijo la compañía de casinos en una presentación regulatoria, y agregó que el arrendamiento de su residencia personal en Wynn Las Vegas terminará en junio de este año.

La semana pasada, Wynn Resorts le dio el mejor trabajo al veterano de la compañía Matt Maddox.