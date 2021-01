Suben con AMLO reclamos a respuestas de Presidencia vía transparencia

Durante el gobierno de AMLO ha incrementado la tasa de recursos de revisión interpuestos por usuarios ante la inconformidad por las respuestas brindadas vía transparencia por las dependencias de la administración pública federal, incluido las dependencias del Gobierno de México y la Oficina de la Presidencia.

“¿No puede un sólo organismo hacerse cargo de atender las demandas de los ciudadanos para que se entregue información, rápida expedita sin ninguna limitación?”, cuestionó el mandatario en su conferencia matutina de este lunes.

Pues al menos en su administración parece que no. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), en los últimos 2 años se presentaron las tasas más altas de recursos de revisión por cada 1,000 solicitudes de información a instancias federales con 57 en 2019 y 66 hasta el pasado 3 de diciembre de 2020.

En años anteriores, la cifra se mantuvo por debajo de 40 casos entre 2016 y 2017, mientras que en 2015 y 2019 no pasó de 46 por cada millar de solicitudes.

Año Solicitudes Recursos

de revisión % 2015 171,503 7,895 4.6 2016 247,003 9,369 3.7 2017 292,852 9,916 3.3 2018 275,812 11,961 4.3 2019 320,768 18,523 5.7 2020/ 237,677 15,878 6.6 /Hasta el 3 de diciembre

La Oficina de la Presidencia registra en particular una incidencia de recursos de revisión de 7.4% en promedio desde 2003, aunque en los últimos dos años alcanzó su dos mayores registros desde la implementación del organismo de transparencia, con el récord en 2019 de 526 recursos ante las 3,687 solicitudes recibidas, es decir, casi el doble con 14.2% o 1 de cada 7 respuestas fue insatisfactoria para la ciudadanía.

Mientras que hasta la primera semana de diciembre de 2020, de las 1,742 solicitudes de información, 189 dejaron inconformes a los ciudadanos, es decir, casi 11%, cuando en la administración anterior oscilaron entre 5 y 7%.

Como ejemplo, la mañana de este lunes, durante la conferencia matutina de AMLO, un reportero acusó que solicitó vía transparencia la carta entregada al rey de España para solicitarle se disculpara por los daños a los pueblos originarios por la Conquista hace medio milenio. La respuesta primero de la Cancillería fue que estaba en Presidencia, mientras que en esta oficina le respondieron que no la encontraron.

Tras recurrir al Inai, el reportero relató que el comisionado Óscar Guerra instruyó a la Presidencia entregarla, pero nunca respondieron, hasta este lunes, que el presidente la presentó durante el encuentro.

“Pues no tengo información precisa, pero hoy te entrego la carta, ahora mismo; es más, hasta aprovechamos para darla a conocer”, sostuvo el mandatario.

Los recursos de revisión se interponen cuando en la respuesta a una solicitud le causa a la ciudadanía inconformidad por ser infundada, inmotivada o antijurídica.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se puede presentar cuando se declara como información clasificada, inexistente, cuando no es competencia del sujeto obligado, se entrega información incompleta o que no corresponda con lo solicitado.

También proceden cuando no hay respuesta del sujeto obligado en los plazos de ley, está en un formato inaccesible, se está en contra de los costos o tiempos de entrega, no se da trámite a la solicitud, no se permite la consulta directa, cuando la respuesta está infundada, es insuficiente o deficiente o contra un trámite en específico.

A pesar de ello, AMLO prometió la semana pasada que con la desaparición del Inai y su integración a alguna dependencia como la Secretaría de la Función Pública, se ofrecería respuesta en máximo 72 horas y se eliminarían las reservas.

En ese último punto, la administración actual sí ha reducido la incidencia de negativas por información reservada, de acuerdo con una revisión de Forbes México. Según los registros de Todas las solicitudes de información realizadas de 2012 hasta la mitad de 2020, los dos últimos años han registrado la menor proporción de solicitudes que se han respondido con negativa por información reservada, al pasar de un promedio de 2% entre 2013 y 2018 a 1.2 y 0.9% en 2019 y 2020.