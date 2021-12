Subió el salario mínimo ¿qué pasa con mi crédito Infonavit?

“Para el 2022 el salario mínimo será mayor que el del 2021, lo cual brinda más recursos a los trabajadores, no obstante, se cree que hay un aspecto negativo: que dicho incremento los perjudica si están pagando un crédito Infonavit denominado en Veces Salario Mínimo (VSM), pero no te preocupes porque verás que no es así”, señala el Instituto de vivienda a través de un comunicado.

Lo primero que debes saber es que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un incremento del 22% a los salarios mínimos generales y profesionales, con lo que pasará de $141.70 pesos a $172.83 pesos en la mayor parte del país; y de $213.39 pesos a $260.34 pesos diarios en la zona de la frontera.

¿El monto de mi crédito va a subir lo mismo que el salario mínimo?

Saber si el monto del crédito incrementa en la misma proporción que el salario es una de las preocupaciones más frecuentes de las personas (y con razón), pero eso no siempre es así.

Por un lado, los créditos que se emitieron en pesos no sufren ningún cambio. Aunque, claro, también existen los créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM) y estos no van a incrementar en 22%.

Esto porque, desde 2016, se estableció que los créditos se ajustarán al incremento del salario mínimo o a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de cuál tenga un menor impacto sobre los créditos.

Por ejemplo, en 2021 el salario aumentó 15% y la UMA 3.15%, por lo que los créditos denominados en Veces salario Mínimo solo registraron un aumento de 3.15%.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no ha dado a conocer cuál será el aumento de la UMA para 2022, normalmente lo hace durante los primeros días de enero y es mucho menor al incremento al salario.

Ok, los créditos no aumentarán 22% pero sí subirán

Ahora bien, a pesar de que los créditos en Veces Salarios Mínimos no subirán en torno al 22% sí subirán en el porcentaje que se haga al incremento de la UMA. Recuerda que cada año se hace un ajuste (sí o sí) con base en el que resulte menor.

O sea que tu crédito Infonavit denominado en VSM no subirá cerca del 22% pero sí en torno al 3 o 4% (necesitamos esperar el anuncio oficial sobre la UMA en los primeros días el año nuevo).

Para que estés preparado(a) y sepas cómo funciona esto del incremento automático a los créditos Infonavit

Este extracto te ayudará a entender mejor:

“El 1º de enero de este año, el valor de la UMA se actualizó a $89.62 pesos y fue 3.15% más alta que en 2019. Sin embargo, el aumento al salario mínimo en 2020 fue de 15%. Entre ambos valores, 3.15% de incremento a la UMA y 15% al salario mínimo, se utiliza el de menor valor, o sea el 3.15%.

Por lo tanto, el aumento que tuvieron los créditos denominados en VSM a partir del primer minuto de 2021 fue de 3.15%.

Imagina que tú hubieras ejercido tu crédito Infonavit, un crédito en VSM por supuesto, y hasta el 31 de diciembre de 2020 tu deuda era de un millón de pesos. De manera automática y sin que nadie te avisara, el 1º de enero de 2021 subió 3.15%, por lo que a partir de este año tu deuda aumentó a un millón 31 mil 500 pesos”.

¿Ahora puedes ver por qué es tan importante tener clara la razón de este aumento y, sobre todo, revisar si puedes cambiar tu crédito en VSM a pesos?

