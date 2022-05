¿Subirá la tarifa del transporte público en CDMX? Esto responde Sheinbaum

El 2 de mayo la organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) manifestó que obtuvieron la supuesta promesa del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de un aumento a la tarifa del transporte público que se anunciaría a mediados de mayo, sin embargo, un día después la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desmintió cualquier tipo de incremento.

“Es falso que a mediados de este mes se vaya a subir la tarifa. Es importante que la gente sepa lo siguiente: uno, la tarifa del Metro no va a subir, que es la que más impacta en la economía familiar. Dos, durante tres años no hemos subido la tarifa del transporte concesionado, somos la única entidad de la República que no ha subido la tarifa justamente para apoyo de la economía familiar”, aclaró Sheinbaum.

Lee también:

Extienden contingencia ambiental al miércoles: estos vehículos no circularán

Sheinbaum reconoció que hay mesas de diálogo con diferentes organizaciones de transportistas, pero descartó que se haya acordado un incremento a la tarifa del transporte público.

“Llevamos año y medio dando un bono de combustible para subsidiar el transporte de tal manera que no se afecte la economía de las familias. Entendemos a los transportistas que por la subida de algunos productos están solicitando esto, pero todavía no hay un acuerdo”, reveló.

La mandataria capitalina aclaró que tampoco subirá la tarifa del Metro, Metrobús o Cablebús, que son sistemas de transporte cuya operación depende directamente del gobierno de la Ciudad de México, a diferencia del transporte concesionado que, como los taxis, operan bajo el modelo de una concesión que la autoridad entrega a particulares para que estos brinden el servicio de transporte público, ya sea individual o colectivo.

Más información:

A un año del accidente en Línea 12, así va su reparación

“Somos la entidad que más económica tiene la tarifa de transporte concesionado de todo el país, basta con trasladarse al Estado de México, ahí se cobra hasta el doble”, afirmó Claudia Sheinbaum.

La FAT dijo que espera “que haya una decisión técnica y no política, que se sensibilice al gobierno de la Ciudad de México y una vez analizados todos los aspectos técnicos que sabemos están de nuestra parte, nos den el incremento solicitado de 3 pesos (a la tarifa del transporte público)”, dijeron los transportistas en una conferencia de prensa.

Añadieron que con ese aumento, “no sólo recuperemos un poco nuestras condiciones económicas y sociales, sino, también, nuestra dignidad como trabajadores”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado