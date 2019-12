Suiza acuñará una moneda en honor al tenista Roger Federer

Reuters.- El tenista Roger Federer se convertirá en el primer suizo vivo en tener una moneda acuñada en su honor, con una pieza de plata conmemorativa de 20 francos con su imagen que será emitida en enero.

El campeón de 20 torneos del Grand Slam, de 38 años, es considerado por muchos como el mejor tenista de la historia y es un héroe nacional en Suiza.

Swissmint confirmó que 55,000 de las monedas, en las que aparece Federer dando un golpe de revés, estarán disponibles para ser ordenadas desde el martes y hasta el 19 de diciembre.

Roger no one deserves this more than you to have a commemorative coin. Congratulations 🎊👍🏽 👑🐐 pic.twitter.com/Oua3kWq3qx

— Lola Longfield (@TitanRFederer) December 2, 2019