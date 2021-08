El 98% de las familias de las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas y 96 lesionadas, ya fueron indemnizadas. Hasta ahora, el monto global de las compensaciones suma 156 millones de pesos, por conceptos de indemnización, entrega de becas, vivienda, fuentes de empleo y rehabilitación integral de las personas lesionadas en la tragedia del 3 de mayo pasado.

A tres meses del accidente ocurrido cerca de la estación Olivos de la línea dorada, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Armando Ocampo Zambrano, informó que de los 26 núcleos familiares de las personas que perdieron la vida, 24 ya fueron indemnizados con 920 mil pesos otorgados por el seguro institucional del Metro y un millón de pesos del Fondo de Víctimas.

Dos casos están pendientes, y su compensación ya disponible para ser entregada. El comisionado Ocampo Zambrano puntualizó que las familias ya fueron notificadas formalmente, a través de su abogado Teófilo Benítez, de la entrega de su indemnización. “Nuestro atento llamado y respetuosa invitación para que se pueda iniciar de forma conjunta la reparación integral del daño”, dijo el funcionario.

Lo anterior luego de que horas antes, familiares de víctimas del accidente en la Línea 12 que son asesoradas por Teófilo Benítez, denunciaron que no han recibo apoyos por parte del gobierno de la ciudad. “Cuánto tiempo ha pasado y no hay justicia, entre ellos se protegen por eso nosotros queremos una verdadera justicia y no que metan a la cárcel a un albañil o alguien que puso un ladrillo”, acusó Marisol Tapia, mamá del niño Brandon que murió en el accidente del 3 de mayo.

Al respecto el comisionado Ocampo Zambrano comentó en su informe que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “está en proceso de investigación y estamos seguros de que entregará resultados sólidos. No hay motivo para que alguna víctima o familiar de la Línea 12 quede desamparada. El 98% de las víctimas ya han aceptado la ayuda para generar un proyecto de vida”.

Además de las indemnizaciones económicas, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas detalló otras compensaciones, como la entregada de 253 becas de manutención para niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta terminar sus estudios de nivel superior; la incorporación de 145 personas al ámbito laboral; la entrega de 60 viviendas y 114 acciones de mejoramiento de vivienda propia; 19 cancelaciones de créditos de vivienda y el seguimiento personalizado a 58 personas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde son atendidas de manera gratuita.

“Hemos hecho todo lo humanamente posible para reparar de manera integral el daño a las víctimas, a los lesionados y a sus familiares. A todas las personas las hemos apoyado, se ha brindado atención médica integral, gratuita, psicológica, hemos generado becas, hemos otorgado vivienda, todo esto revela un importe de 156 millones de pesos”, comentó Ocampo Zambrano.

