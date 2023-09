‘Super founder’: experiencia, ‘storytelling’, intuición y liderazgo

Los primeros que empezaron con innovación tecnológica hace más de una década, fueron los emprendedores Ivy League (egresados de universidades como Harvard, Stanford, etc) o Big Four (vienen de grandes consultoras como Bain, Mckinsey, EY, etc), quienes tienen acceso a un network global y son confiables para inversionistas.

Posteriormente esto despertó el interés de jóvenes que anhelaban seguir los pasos de emprendedores exitosos, así nacieron los emprendedores YC (YCombinator es la aceleradora de startups más exitosa del mundo), en su mayoría emprendedores muy jóvenes, con inexperiencia en general pero con muchas ganas, caracterizados por pivotear e ir descubriendo cómo tener product, business model & channel market fit.

En menor medida, vemos emprendedores C-level, con muchos años de experiencia, puestos ejecutivos y directivos en empresas más tradicionales que al entender un sector a profundidad, ven la oportunidad de arriesgar su comodidad por buscar resolver una deficiencia que ellos mismo viven.

Finalmente, el ecosistema al ir madurando, ayudó a desarrollar el perfil más fuerte, los emprendedores directivos de scaleups, profesionales con cinco a ocho años de experiencia escalando equipos en empresas tecnológicas de la región, que han visto cómo se hace, han operado en alta incertidumbre y han podido relacionarse con los diferentes jugadores del ecosistema.

¿Pero entonces, qué es un super founder?

Ali Tamaseb, partner del reconocido fondo de inversión DCVC en Silicon Valley, realizó un estudio donde revela lo que descubrió como patrones de super fundadores de startups:

Más de la mitad son mayores de 35 años, y aquellos que tienen perfil técnico tienen aún más edad.

La mayoría tiene más de 10 años de experiencia trabajando y en algunas industrias, como farma o salud, más de 28 años.

El 60% son second time founders, donde el 70% lo han hecho con éxito facturando más de 10 MDD.

Alrededor del 50% tiene estudios de MBA o posgrados.

Extrapolando esto a los super founders de Latinoamérica, son una mezcla de varios estereotipos y coincide con el estudio, al cual agregaría que tienen un alto grado de inteligencia emocional y soft skills.

Por otro lado, hablando de habilidades importantes y pilares de un super founder en Latam, encontramos:

Son grandes storytellers.

Tienen gran capacidad de liderazgo, desarrollo del alto rendimiento en sus equipos y crean culturas potentes.

Saben hacer el End to end, con conocimiento en la mayoría de las áreas y capacidad de ejecutar.

Atraen gran talento en todos los niveles.

Tiene la habilidad ZIZO (zoom in y zoom out) junto con un gran path recognition de situaciones estratégicas.

Hoy existe un megarreto para una startup en la región que es operar exitosamente para lograr la visión que ha vendido a sus inversionistas, aún más importante después del crash de haber visto mucho capital en tantas startups y haber fallado estrepitosamente en la ejecución.

Es por esto que hoy la experiencia es muy importante, ayudando a plantear estratégicamente la ejecución. El haber operado, escalado y fundado previamente una empresa aporta los elementos necesarios para el desarrollo de una fuerte intuición, el path recognition de haber vivido las situaciones con anterioridad, sabiendo mejor qué caminos recorrer y cuáles no.

Dicho esto, un super founder es un gran operador (end to end) que puede ejecutar al 90% de efectividad tareas de diferentes áreas, pudiendo dirigir, enfocar y guiar a sus equipos a lograr esa gran visión y propósito , lo cual es indispensable para poder exigir y alcanzar grandes resultados, sumar la habilidad de ser un gran fundraiser.

Contacto:

Oscar Jiménez Rodríguez es Board Advisor de startups en Latinoamérica, fue cofundador y CEO de Epiq México, así como director y presidente del Consejo de ThePowerMBA en América Latina.

Twitter: https://twitter.com/OshcarJR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oscar-jr/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

