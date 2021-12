Supuestas acusaciones de acoso sacuden a fondo detrás de Cornershop, Flink, Nuvocargo

Nota del editor: Este texto fue actualizado el 23 de diciembre a las 08:47 pm con comentarios de Flink

Tras supuestas acusaciones de acoso, Fernando Lelo de Larrea, socio fundador de ALLVP, fondo detrás de empresas como Cornershop, Flink, Nuvocargo y Prestadero, abandonó el puesto tras nueve años al frente de la firma.

“Esta mañana, Fernando Lelo de Larrea se separó de forma definitiva de ALLVP por razones personales. Nos duele lo sucedido y le deseamos lo mejor en su próxima etapa. ALLVP aspira a ser un espacio incluyente, seguro y de confianza. En lo que viene, vamos a dedicar nuestro esfuerzo a contribuir con hechos a un ecosistema más sano y ser el mejor socio que personas excepcionales necesitan para emprender”, dijo el fondo en un breve comunicado el 21 de diciembre.

De acuerdo con un post publicado en la plataforma Medium, desde 2020 se han hecho acusaciones de acoso por parte de estudiantes contra Lelo de Larrea dentro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entidad en la que ha impartido clases por más de 20 años.

“El 10 de noviembre del 2021, estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México participaron en la protesta denominada “El Tendedero”, un espacio donde las mujeres de manera pública y anónima exponen actos de violencia de género que son o fueron perpetrados por otrxs estudiantes, profesorxs y/o autoridades de esa institución”, dice el post firmado por una alumna del instituto, la firma de servicios jurídicos legalmind.mx, y las startups Picap y Supter.ai.

En la última edición de “El Tendedero”, una acusación hecha a Lelo de Larrea fue fotografiada y publicada en la cuenta de Twitter #MeTooITAM, donde se lee que el fundador de ALLVP “aprovecha su posición para insinuarse a sus alumnas” y que la calificación obtenida “depende, en buena medida, de si le contestas los mensajes privados donde te invita a salir”.

Un año antes, el inversionista fue puesto en evidencia en el mismo espacio, donde se le atribuye un acoso cometido en 2018. “Durante todo el semestre me mandaba mensajes, incluso a la hora de la clase”, se lee en una carta acompañada por capturas de pantalla de conversaciones con Lelo de Larrea.

Ante las acusaciones, Flink, startup de servicios financieros e inversión perteneciente al portafolio de ALLVP, dijo a Forbes México que no mantendrá “relación alguna con personas que no compartan nuestros valores y principios, pues para lograr un cambio en el sistema financiero, también debemos impulsar políticas y acciones en pro de la equidad, el bien común y el respeto de todos los derechos humanos”. La empresa, que se incorporó a la cartera de empresas del fondo en 2020, añadió que no solo trabajan “por la inclusión en el sector, sino también en la inclusión de género en los ambientes laborales”.

Hasta ahora, Fernando Lelo de Larrea ni el ITAM se han pronunciado oficialmente al respecto y las empresas dentro del portafolio de ALLVP siguen operando con normalidad.