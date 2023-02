Suspenden plenaria del PRI por llegada de ‘Alito’ Moreno sin invitación

La reunión plenaria de los senadores del PRI fue suspendida por su coordinador, Migue Ángel Osorio Chong, ante la presencia del dirigente del partido, Alejandro Moreno, quien llegó a una hora en la que no estaba invitado.

Esta tarde se realizaba la reunión de los senadores priistas en la Cámara alta, en la que participaban todos los legisladores de ese grupo parlamentario, cuando llegó el dirigente del partido y les preguntó “¿Todo bien?”.

Ante ello, el encuentro fue suspendido, pues desde hace años hay distanciamiento entre Alejandro Morena y los senadores cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong, como Claudia Ruiz-Massieu.

El exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto comentó que el presidente del partido no estaba invitado a la plenaria y que solo había un acuerdo para que llegara a las 18:00 horas y se reuniría con los senadores que así lo quisieran.

“Por si no les suena cotidiano o no recuerdan que se esto repite diariamente en él: no cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta. Lo lamento por mi grupo, por mi partido, lo lamento que en estas circunstancia que se debiera de trabajar de otra manera, que él tenga este tipo de actitudes que, por supuesto, rechazó y lo señalo como responsable”, explicó Osorio Chong.

El legislador mencionó que se hizo el acuerdo con Moreno por medio del senador Manuel Añorve Baños, quien es cercano al dirigente del instituto político, y enfatizó que el encuentro era fuera de la reunión plenaria.

“Con el propio senador Añorve fue con quien acordé, fue que terminaríamos a determinada hora la plenaria para que pudiera él reunirse. Vía el senador Añorve para que su arribo pudiera ser a las 6 de la tarde y no de la manera que lo hizo, la forma que lo hizo y la hora que lo hizo”, explicó el coordinador de la bancada tricolor.

