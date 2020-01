T-MEC ‘será abrumadoramente aprobado’ antes de que acabe enero

El senador Chuck Grassley estima que el proyecto del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) será “abrumadoramente aprobado”, ya que se trata de una iniciativa “muy bipartidista”.

En entrevista para la cadena CNBC, el legislador dijo la ley sobre el acuerdo comercial pasará por el Senado estadounidense “a más tardar” a fines de enero.

“Pasará por el Senado en algún momento entre los próximos días hasta más tardar a fines de este mes”, dijo Grassley.

“It’s going to be overwhelmingly approved,” Sen. Charles Grassley says about the USMCA trade deal. “It’s very bipartisan.” https://t.co/swOlAos9Jq pic.twitter.com/tFzZ01pVqO

