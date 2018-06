Tablero Electoral, la iniciativa que quiere que conozcas a tus candidatos

¿Conoces a alguno de los candidatos que quiere representar la sección electoral en la que vives en la Cámara de Diputados? ¿Sabes cuáles son sus propuestas? ¿Su experiencia en otros cargos públicos?

Estas son las elecciones más grandes en la historia y están en disputa 2,777 puestos de elección popular y de representación proporcional y contar con información de los candidatos es la diferencia entre “entregar el poder a desconocidos o no”, considera Luis Carpizo, uno de los creadores de la plataforma Tablero Electoral.

“Si no tenemos las herramientas mínimas para saber quiénes son los que pretenden gobernarnos, para que podamos encontrar en ellos unos verdaderos representantes, entonces si ejercemos el voto, estamos entregando el poder a desconocidos y por desconocidos me refiero a que no sabemos cuáles son sus credenciales”, afirma el impulsor de esta iniciativa ciudadana.

A través del portal Tablero Electoral, un grupo de ciudadanos y los propios candidatos están integrando información relacionada con sus datos personales, cuáles serán sus obligaciones, sus propuestas para el desarrollo nacional y la constancia de su cumplimiento con la iniciativa ciudadana 3 de 3.

Esta es una de las iniciativas ciudadanas e institucionales respaldadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que giró un oficio a partidos y coaliciones políticas para invitarlos a integrar su información al tablero electoral.

Además de hacer responsables a los candidatos de integrar información, el objetivo es que la ciudadanía compare propuestas, se informe y se asuma como un actor corresponsable de este proceso democrático.

“En México siempre estamos hablando en términos de democracia, pero ésta no se puede dar si no se sucede en un proceso de corresponsabilidad. Hablando en concreto de un escenario electoral, si no estamos comprometidos todos los actores políticos, y por actores políticos debemos entender partidos políticos, coaliciones, candidatos, ciudadanía, instituciones y medios de comunicación, no se puede dar realmente un escenario democrático, libre e informado”, señala Carpizo en entrevista con Forbes México.

Otro objetivo de este ejercicio informativo es apoyar a salir del esquema de “spotización” con el que los candidatos buscan dar sus mensajes de campaña.

En opinión de Carpizo, los 52 millones de spots trasmitidos por radio y televisión abierta únicamente contribuyen a “vender como un refresco” las propuestas políticas, al tiempo que discrimina a los jóvenes mexicanos o millenials, quienes consumen la mayor parte de la información en internet y redes sociales.

La información integrada en el Tablero Electoral no sólo servirá en el proceso de estas campañas, sino que se podrá consultar durante la veda electoral y después de que concluyan los comicios electorales.

“En el momento que los candidatos hagan uso de sus materiales después ya no los van a poder bajar, la intención es que quede un documento de índole histórico y cuando un candidato alcance la elección por el voto democrático tenga un espacio en donde pueda ser fiscalizable su actuación.

“Estamos planteando los cargos a Presidencia, diputados y senadores, gobernadores y diputados y alcaldías de la Xiudad de México porque tenemos que empezar a abrir brecha”, apunta.