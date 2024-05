Taboada recibe bastón de mando de Tlahuac y se compromete a bridar una mejor calidad de vida a vecinos

Al recibir el bastón de mando en la alcaldía de Tláhuac, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, se comprometió con los vecinos a mejorar su calidad de vida, seguridad, servicios públicos y condiciones laborales.

“Sé que aquí en Tláhuac hay muchos trabajadores del gobierno de la ciudad. Les digo de una vez, va a haber renivelaciones sin condicionárselas, los vamos a renivelar. Vamos principalmente a garantizarles primero a quienes se quieran jubilar, una jubilación digna. Les vamos a dar para que no anden prometiendo a aquellos que se los dan si votan; no, a todos, dígitos sindicales, y la tercera que les prometí, a los trabajadores del gobierno de la ciudad, a los de nómina 8, los vamos a basificar, vamos a ayudarles a los trabajadores que por cierto son desde hace muchos años los trabajadores más abandonados les han pagado mal y el escalafón, se los digo el escalafón va a ser una realidad en mi gobierno”, puntualizó.

Además, el aspirante a la jefatura de gobierno refrendo el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad “A todos los adultos mayores que aquí me ven se los digo, durante el gobierno de Santiago Taboada, ni los adultos mayores, ni las personas con discapacidad van a volver a pagar un peso en medicinas. Las medicinas van por nuestra cuenta”.

Agregó que los ciudadanos dejen de preocuparse en materia de tratamientos contra cualquier tipo de cáncer, ya que irán por la cuenta del gobierno capitalino. “Fíjense bien, cualquier tratamiento contra el cáncer de mama en el gobierno de Santiago Taboada no les va a costar un peso a las mujeres, en esta ciudad, ni un un niño, ni una mujer, ni un hombre que tenga cáncer, va a a padecer de tratamientos, ya basta de que la gente en la ciudad, así como en el COVID, prácticamente nos abandonaron”.

Asimismo, Taboada subrayó que en su gobierno quiere que los jóvenes estén preparados, pero sobre todo que realicen lo que más los hace felices. “Yo quiero ayudarles no solamente a quienes quieran estudiar, sino a quienes quieran emprender, pero valoro muchísimo el que los jóvenes se quieran preparar, por eso, quienes garanticen que estén estudiando en la Ciudad de México, van a viajar en el metro gratis, porque quiero que no sea un pretexto no ir a la escuela porque no se tiene como moverse”.

De igual manera, el abanderado del PAN, PRI y PRD expresó su preocupación ante la extorsión que viven los habitantes de Tláhuac, la cual en su gobierno trabajará para erradicarla.

“Me voy a dedicar con Karen a recuperar la tranquilidad de sus familias. Hoy, se los digo: Voy a combatir la extorsión en Tláhuac. Voy a combatir el derecho de piso. Voy a evitar y voy a trabajar para que regrese a ser una Tláhuac tranquila, una Tláhuac en paz”, concluyó.

Apoyo generalizado a Taboada y candidatos por parte de vecinos de la Gustavo A. Madero

Por otra parte, miles de vecinos que quieren un cambio en la alcaldía Gustavo A. Madero con Maricela Gastelú, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, firmó los compromisos para que la demarcación pueda tener la calidad de vida que merece.

“Yo quiero por eso agradecerles, reconocerles a todas y a todos este gran esfuerzo; pero lo que viene a la Gustavo A. Madero no solamente son promesas, son compromisos que vamos a firmar, esos compromisos con los que hoy no solamente vamos a hablar del parque lineal, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de la salud, precisamente de esas clínicas hace prácticamente 6 años, el cambio viene en la ciudad, no tengan duda. Necesitamos de todas y de todos ustedes para ganar la Ciudad de México, así que, en este compromiso cabemos todas y todos”, destacó.



Taboada sostuvo que el entusiasmo mostrado en estos 90 días de campaña ha sido sólido como para ganar la elección; sin embargo, se debe de hacer una cosa más, cuidar los votos. “Les hemos demostrado que está campaña creció, que está campaña logró generar emoción, está campaña logró generar ánimo, está campaña generó entusiasmo, está campaña logró junto con la fuerza rosa llenar el zócalo hace dos semanas y ese es el mejor termómetro de que vamos a ganar la Ciudad de México”.



Asimismo, el abanderado del PAN, PRI y PRD le agradeció a todos y a cada uno de los liderazgos, candidatos y militantes que se han unido al proyecto del cambio y que está listo para celebrar su victoria en las urnas este 2 de junio.



“Quiero agradecer a quien hace unas semanas se sumaron a este gran proyecto que venían de Morena. Muchas gracias a todos ustedes… muchas gracias a estos liderazgos… que vinieron a sumar a este gran proyecto, por eso no lo duden, el 2 de junio viene el cambio en la GAM, el 2 de junio viene el cambio en la ciudad y el 2 de junio viene el cambio en la presidencia con Xóchitl Gálvez; así que todos a votar, todos a ganar y nos vemos el 2 de junio en el ángel de la independencia”, concluyó.

