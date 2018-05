La ingenuidad es un error que se paga caro, especialmente en las finanzas. Más aún cuando por tu propio descuido – o un exceso de confianza- terminas ahogado en deudas que ni siquiera te pertenecen, pero debes pagar por compromiso.

En algunos bancos te ofrecen las tarjetas de crédito adicionales gratis, sin anualidad, con los mismos privilegios que las titulares, pero ¿sabes a ciencia cierta cómo funcionan y qué tan convenientes resultan?

Estos plásticos adicionales son tarjetas “extra” que dependen de la tarjeta de crédito de una persona titular. Es decir, que los propietarios de tarjetas adicionales pueden acceder a la línea de crédito del titular de la cuenta; y, por otro lado, el titular asume legalmente los adeudos, tanto propios como de los cotitulares.

Aunque los bancos generalmente permiten al titular fijar el límite del crédito disponible para los cotitulares, hay una serie de claves básicas que necesitas saber antes de dar el “sí” cuando tu banco te otorgue un plástico así, o un amigo te pida que le saques una tarjeta de crédito adicional a la tuya.

Dos principios básicos de las tarjetas adicionales

En general, no son populares. El 76.2% de los tarjetahabientes mexicanos asegura no haber otorgado algún plástico adicional, mientras que el 23.8% sí lo ha hecho, según datos de una encuesta realizada por ComparaGuru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en abril de 2018. La razón es contundente: a nadie le gusta pagar cuentas ajenas. El 62.4% de los titulares no están dispuestos a pagar una deuda que no sea propia y solo el 37.6% pagaría una deuda que no es suya, según datos de la misma encuesta. Además, hay un detalle importante, de los mexicanos sin tarjeta de crédito que fueron encuestados, solo al 9.4% le gustaría tener una tarjeta adicional, lo que se explica enseguida.

Son un compromiso serio, y no siempre bien remunerado. Por un lado, las tarjetas de crédito adicionales son responsabilidad legal del titular, pero en contraparte, tampoco benefician demasiado al cotitular.

Ocho de cada 10 tarjetahabientes saben que el titular deberá liquidar el crédito en caso de atrasos o impago del plástico adicional. Pero no hablamos solo de comprometer deudas, sino también gastos y hasta relaciones. El titular recibe el registro de todas las compras realizadas por los adicionales, lo que por un lado facilita el control de gastos, pero resta autonomía financiera.

¡Atención! Si la idea es sacar un plástico adicional para hacer historial crediticio o acumular más millas y puntos, deberían saber antes que la mayoría de esos movimientos valen solo para el titular de la cuenta.

En cualquier caso, la relación personal con el cotitular siempre estará a prueba con una tarjeta adicional y, a no ser que ambas partes mantengan buena comunicación y sus propios pagos en forma, podrían terminar no solo endeudados, sino peleados por mucho, mucho tiempo.

¿Cuándo sí tramitar una tarjeta de crédito adicional?

En México, quienes otorgan una tarjeta adicional las destinan para pareja (66.7%), padres (16.7%), amigos (12.5%) e hijos (4.2%), según la encuesta de ComparaGuru.com y Brad.Feebbo. Esto refleja un uso racional de las tarjetas adicionales que, en todo caso, son una idea aconsejable cuando:

Se tramitan gratis y/o sin comisiones caras, tanto para el titular como adicionales.

El titular de la cuenta conoce bien al cotitular y además fija el monto límite de crédito. En estos casos se otorgan a personas cercanas que no han logrado obtener una tarjeta de crédito aún y/o familiares directos del titular (padres, abuelos, hijos), ya que, como hemos dicho, los gastos y disposiciones de dinero que realice el tarjetahabiente adicional, se reflejarán en el estado de cuenta del titular.

Cualquier de los tarjetahabientes (titular y/o adicionales) también disfrutan de la mayoría de los beneficios que ofrece el banco.

Son usos comunes de las tarjetas de crédito adicionales:

Tutores y padres de familia que quieren dar un respaldo económico a sus hijos que aún no son independientes financieramente, pero que necesitan realizar disposiciones o movimientos bancarios, por ejemplo, en el caso de que estudien fuera de la ciudad y/o el país.

Parejas y/o matrimonios que están bien organizados para cubrir los gastos comunes y pagos del hogar con las tarjetas de crédito y así aprovechan algún beneficio y/o descuento.

Para personas que necesitan hacerse cargo económicamente de algún familiar que no puede mantenerse por sí mismo y/o no genera ingresos propios.

¿Cuándo no es buena idea sacar un plástico adicional?

La mayoría de las veces es mejor no meterse en problemas ajenos de dinero. No obstante, hay peores situaciones que otras, y en el caso de las tarjetas adicionales, es mejor evitarlas si:

Tienes una relación inestable con el cotitular, no conoces sus hábitos de pago y/o sabes que no tiene una estabilidad económica a corto y mediano plazo.

Si ya tienes más de dos tarjetas de crédito. ¿Qué te hace pensar en que podrás con deudas adicionales?

Si están buscando generar historial crediticio para los cotitulares, recuerda que el responsable del crédito es la persona que figura como titular y es él quien figura ante el Buró.

El riesgo de generar deudas impagables, juicios y demandas, todo por olvido o mala voluntad es muy alto con una tarjeta adicional mal administrada. Si la relación afectiva entre el titular y adicional se rompe, habrá problemas no solo de índole financiero que deberán afrontar por más tiempo. Por otro lado, cabe recordar que las tarjetas de crédito básicas, de universitarios, sin anualidad o con poco límite de crédito generalmente no admiten tarjetas adicionales.

¿Te arriesgarías a quedar en la quiebra por las deudas de otra persona? Y si es así, ¿de quién? Nunca tramites una tarjeta de crédito adicional a la ligera.

