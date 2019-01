‘Tata’ Martino pide paciencia para realizar el cambio generacional en el Tri

Seis meses después de finalizar el Mundial Rusia 2018 y del ciclo de Juan Carlos Osorio al frente del Tri, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó a Gerardo ¨Tata¨ Martino como nuevo seleccionador nacional hasta después de Qatar 2022.

Esta será la tercera selección que el argentino entrene después de Paraguay, con quien llegó a octavos de final en Sudáfrica 2010 y de Argentina a quien logró llevar a dos finales de Copa America, las cuales perdió con Chile.

El estratega llega a nuestro país como campeón de la Major League of Soccer (MLS) titulo logrado hace un mes con Atlanta United, donde también fue elegido como el mejor entrenador del año.

Medios especializados apuntan a que cobrará un sueldo de 2,2 millones de dólares anuales durante los 4 años que éste al frente de la selección mexicana.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio la bienvenida al nuevo seleccionador alabando su trayectoria y sus virtudes a lo largo de su carrera. Poniéndole el reto de alcanzar el ansiado quinto partido en Qatar 2022.

¨Mi compromiso es seguir haciendo una selección de México mucho más grande¨, dijo Gerardo Martino.

Cuando se abrió el turno de preguntas para los medios de comunicación, el entrenador argentino afirmó que su objetivo es lograr lo antes posible un equipo con un estilo de juego reconocible. Además pidió paciencia para llevar a cabo el cambio generacional en la selección, declarando: ¨ los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, es poco a poco. Hoy en día aspiro a contar con todos los jugadores disponibles y no me voy a cerrar a la venida de ninguno¨.

Para Martino, México es uno de los países que más ha crecido futbolisticamente en las últimas dos decadas y prueba de ellos es que siempre está presente en octavos de final del mundial, cosa que el estratega en nuestro país no se aprecia como debería.

Sabe que el quinto partido es lo que se espera del tri en los mundiales, para su proceso pide primero una idea de juego y luego ello podrá llevar a alcanzar el objetivo de acuerdo a las circunstancias que se den en ese momento.

Los primeros encuentros como timonel del Tri serán en el mes de marzo, donde enfrente primero a Chile, bestia negra personal y de la selección, el próximo 22 de marzo. Cuatro días después, 26 de marzo enfrentará a Paraguay, selección que ya entrenó y que ahora está bajo las ordenes de Juan Carlos Osorio.