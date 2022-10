Tatiana Clouthier anuncia que deja la Secretaría de Economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tatiana Clouthier dejará la Secretaría de Economía por razones personales, sin embargo, continuará en el movimiento político.

Visiblemente conmovido, el mandatario federal afirmó que insistió hasta la hoy funcionaria se quedara en el cargo, sin embargo, fue su convicción dejar el gabinete.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno.

“Insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho a su contribución y apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsado el desarrollo político democrático del país”, comentó.

Sin dar mayores detalles sobre su salida del gobierno, más que el cansancio, Clouthier expuso que tras una revisión de su trabajo al frente de la dependencia llegó a la conclusión de que no puede aportar más experiencia al gabinete del jefe del Ejecutivo federal.

“Agradezco la oportunidad de jugar contigo en la Cuarta Transformación. Nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No obstante, uno debe saber cuándo retirarse, no hay posición más importante que otra, hasta el público y la porra es un lugar importante. Me paso a la porra”.

“Lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias, por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Esta semana me tocó levantarme tres veces a la mañanera y ya no podía. Muchas gracias”, señaló Clouthier para después abrazar al presidente de la República y retirarse entre lágrimas del salón Tesorería.

La hasta hoy funcionaria, era parte del equipo que lidereaba el periódo de consultas, como parte del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), respecto a la política energética de México y que sus aliados comerciales acusan sólo beneficia a Pemex y la CFE.

Tatiana Clouthier llegó a la Secretaría de Economía el pasado 4 de enero de 2021 en sustitución de Graciela Márquez Colín, quien fue desginada como presidenta del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática (Inegi).

La regiomontana fue coordinadora de la campaña de López Obrador en 2018. Ha sido doce años servidora pública en los niveles municipal y estatal, y dos veces diputada federal.

