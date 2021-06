Te escribí cartas y no me contestaste: Aureoles sobre ‘bateo’ de AMLO

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, éste comentó que le ha escrito diversas cartas al mandatario sobre la situación de narcoviolencia que vive la entidad.

Esta mañana, el mandatario michoacano acudió a Palacio Nacional con la intención de entregar supuestas pruebas al presidente de la República sobre la irrupción del narco en las elecciones del 6 de junio en su entidad, donde Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena, ganó la gubernatura.

“Ya mis colegas gobernadores me hacen bullying porque me dicen que me aplican aquella canción de Los Invasores de Nuevo León, ‘Te escribí una carta y no me contestaste’, pero no es una, ya son varias y ni siquiera me contesta, algo no está bien, pero voy a seguir alzando la voz”, dijo Aureoles Conejo tras retirarse de Palacio Nacional luego de esperar unas 4 horas sin éxito.

Luego de más de 4 horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del presidente @lopezobrador_, me retiro, pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación. pic.twitter.com/d1Vo6952Fy — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

Le pido al presidente que recapacite, sé que no quiere un país gobernado por el narco y, con lo sucedido el 6 de junio, México va por ese camino. Si no actuamos a tiempo, lo vamos a lamentar. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

En su conferencia de prensa, el presidente de la República rechazó recibir al mandatario michoacano y dijo que si tenía alguna denuncia sobre el proceso electoral acuda al Instituto Nacional Electoral (INE) o bien si tenía una denuncia legal, debería ir ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aureoles insistió que seguirá buscando formalmente un encuentro con el presidente López Obrador o intentará abordarlo en algún evento.

“No voy a dejar al aire, no voy a dejar de hacer esto, el país está en riesgo, me preocupa inmensamente mi estado, que regresen los narcogobiernos, que costó mucho trabajo reiniciar la vida en Michoacán”, dijo el mandatario michoacano, emanado del PRD, el antiguo partido de López Obrador.

