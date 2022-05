¿Te llegó un depósito desconocido de BBVA? Esto hay detrás

Luego de que usuarios en redes sociales reportaran depósitos de dinero desconocidos, BBVA México aclaró que se trató de un error humano al cargar ciertas compras a las cuentas de sus clientes, lo cual se normalizará en las próximas horas.

“Algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles”, afirmó.

De acuerdo con BBVA, esta situación será normalizada en el transcurso de las próximas horas, por lo que ofreció a sus clientes una disculpa por la confusión que pueda estarse generando con los saldos de sus cuentas.

Por medio de Twitter, varias personas dieron a conocer que en sus cuentas aparecieron depósitos desconocidos, por diversas cantidades, sin que supieran el origen de esos recursos. El día no estuvo tan mal, al menos fui una de las elegidas para que BBVA me depositara dinero— Lupita 🦋 (@Lupita_puli) May 9, 2022

