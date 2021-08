¿Te ofrecen créditos rápidos y sin mayores requisitos? ¡Aguas, puede ser un fraude!

¿A ti también te ha pasado que en todos lados te ofrecen crédito? Por SMS a tu celular, por correo electrónico, en la calle. En todas partes parecen haber buenos samaritanos, “instituciones financieras” que te quieren echar la mano con tus gastos, pero ¡cuidado! Muchas de ellas ni son instituciones financieras, ni te van a ayudar a salir de tus deudas.

Como explica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consudef), los llamados créditos exprés son aquellos en los que no revisan tu Buró de Crédito, en los que aparentemente no hay condiciones difíciles de cumplir y de igual forma aparentan ser baratos y fáciles de pagar.

Este tipo de créditos preautorizados y con tasas de interés bajas son el gancho ideal para convertirte en víctima de un fraude o para robarte tu identidad a cambio de supuestos préstamos que van de $1,000 hasta $100,000 pesos.

¿Cómo operan estas empresas falsas?

LUCEN CONFIABLES: Para que todo sea más creíble, usan información de instituciones financieras conocidas, confiables y registradas. Esto aplica en el uso de su imagen e incluso logotipos para hacer publicidad a través de volanteo o redes sociales

SOLICITAN ANTICIPOS: Te ofrecen el crédito con pocos requisitos, pero debes dar un anticipo de dinero en efectivo por “autorización”, “gastos de gestión” o “adelanto de pagos”. ¡Aquí es donde todo sale a la luz!

PIDEN DATOS PERSONALES IMPORTANTÍSIMOS: A menudo, te solicitarán el envió de datos sumamente personales vía WhatsApp (sí, por esa red social donde mandas memes y chistes a tus familia y amigos). ¡Justo ese nivel de informalidad debe ser el máximo foco rojo para no hacerlo! Enviar cualquier dato tuyo: INE, número de tu tarjeta, número secreto de la misma, ¡hasta copias certificadas de escrituras de una propiedad que te lleguen a pedir! Así como lo lees. Todo eso te pone en grave riesgo no solo a nivel financiero, sino también de seguridad personal. Nunca, pero nunca compartas documentos personales o de tu patrimonio por WhatsApp u otra red social

DESAPARECEN: Cuando la persona haya hecho el pago, será muy difícil volver a localizar a la empresa. En caso de tener éxito, te dirán que la persona con la que hablaste nunca trabajo ahí.

En resumen…Di no a los créditos que te ofrecen en la calle, por celular o redes sociales, a los que no les importa tu historial crediticio o que no muestres algún comprobante de ingresos, en los que vas a pagar poquito a 800 mensualidades y para los que debes de pagar antes de recibir un solo peso.

No te guíes solo por tu intuición, usa el SIPRES

La Condusef cuenta con el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), una herramienta pública que te brinda información detallada sobre las Instituciones Financieras en las que puedes confiar.

Entra a la página del SIPRES, en “Buscar instituciones” escribe el nombre de la empresa que quieres investigar Si está debidamente registrada, te aparecerá la clave de registro, denominación social, estatus y entidad donde se encuentra establecida Si no aparece nada, no es una institución financiera autorizada, es falsa o incumple con la normativa aplicable

Desafortunadamente, si has caído en este tipo de fraudes, consultas el SIPRES y confirmas que le diste tu dinero a una empresa falsa, no podrás presentar una queja en la CONSUDEF. De ahí la importancia de no dejarse llevar por la angustia y recurrir a instancias que lejos de ayudar, buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas.

