Tec de Monterrey insta al gobierno de Sheinbaum a promover inversión privada en sector energético 

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey instó al gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a impulsar la participación del sector privado, pues será esencial para cerrar la brecha de inversión en infraestructura eléctrica y acelerar el despliegue de tecnologías de energías renovables críticas para la transición energética.

En el informe ‘The Power Problem: Nearshoring and Mexico’s Energy Sector’, elaborado en colaboración con el Center for the U.S. and Mexico del Baker Institute, el Tecnológico de Monterrey advirtió que las políticas energéticas del gobierno en turno han conducido a un aumento de los costos de la electricidad, a la degradación ambiental y a una menor confiabilidad, y esto ha debilitado el atractivo del país para los inversionistas potenciales.

Enfatizó que la falta de inversión en los últimos años ha resultado en un sistema rebasado por la creciente demanda interna, sumando los requerimientos para satisfacer la demanda generada por la relocalización de cadenas de suministro.

Además, la dependencia en fuentes no renovables no satisface las necesidades de las empresas que buscan trasladar sus operaciones productivas a países con energía suficiente, confiable y respetuosa del medio ambiente.

Ante este contexto, la institución educativa aseguró que el próximo gobierno debe dar prioridad a las estrategias para abordar problemas críticos, como una generación de energía más rápida y limpia y una infraestructura de transmisión más sólida.

Pero alertó que no es viable depender únicamente de los recursos públicos, ya que es probable que el próximo gobierno experimente una política fiscal más restrictiva que la de la actual administración, por lo que la participación del sector privado será esencial para cerrar la brecha de inversión en infraestructura eléctrica y acelerar el despliegue de tecnologías de energías renovables críticas para la transición energética.

En este sentido, el Tecnológico de Monterrey aseveró que las prioridades del gobierno entrante deben perseguir los siguientes objetivos:

Acelerar la inversión privada en el sector energético con el fin de aumentar el suministro de electricidad.

Impulsar la producción de gas natural para apoyar la expansión de la generación de electricidad.

Incentivar la adopción de nuevas tecnologías para generar electricidad con energías limpias.

Atender las limitaciones de la infraestructuras de transmisión eléctrica.

Restaurar la autonomía de los organismos reguladores del sector.

