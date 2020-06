10 formas de blindar tu privacidad en las protestas

Las protestas en Estados Unidos de Black Lives Matter contra el racismo y la brutalidad policial provocada por la muerte de George Floyd se han intensificado y replicado en otros países.

Una situación similar atraviesa México debido al asesinato de Giovanni López por policías en Jalisco y también por la agresión cometida a la Melanie Martínez por policías en la capital del país.

Si desea participar en protesta en internet o bien salir a la calle en medio de una manifestación es importante tomar ciertas precauciones para proteger su privacidad y la de quienes lo rodean. Los consejos se centran en proteger su huella digital y resguardar sus datos si su teléfono es confiscado, perdido o robado.

Recordemos que las autoridades estadounidenses utilizan sistemas de reconocimiento facial y otras tecnologías para identificar a los manifestantes, lo que podría facilitar los arrestos una vez finalizada la protesta.

Te presentamos 10 consejos para proteger tu privacidad:

1) Deje su celular en casa

A pesar de que los teléfonos inteligentes son parte de la vida diaria también pueden ser usados como dispositivos de rastreo. A través de las aplicaciones se puede obtener información sobre sus movimientos y comunicación con otros contactos.

Lo recomendable es dejar su celular en casa durante la manifestación y si es posible comprar uno desechable o usar uno que ya no se use actualmente en el cual no debe tener contactos en él, sino memorizarlos.

2) Realice una copia de seguridad y encripte su celular

Si prefiere llevar su celular es preferible realizar una copia de seguridad de sus datos antes de ir a la protesta y en caso de decidir borrar todos los datos de su dispositivo para protegerse, se podrá restaurar la mayor parte de lo eliminado.

Sin embargo, la Fundación Electronic Frontier anunció que los piratas informáticos pueden acceder a su información a través de las copias de seguridad en la nube. En caso de que alguien tenga acceso a su dispositivo los datos antiguos y copias de seguridad antiguas podrían estar en riesgo.

Actualmente los smartphones Android e iOS cuentan con encriptación de datos incorporada y que únicamente tarda unos segundos tanto para todo el equipo como para aplicaciones de chat.

3) Elija contraseñas seguras

Utilice una combinación de letras, números y símbolos para sus contraseñas, se recomienda que sean largas porque serán más difíciles de descifrar.

En caso de usar un administrador como LastPass o 1Password, éstas generan contraseñas seguras para todos sus servicios y cuentas. Siempre que pueda recordar la contraseña de su teléfono y la de su aplicación de administrador de contraseñas (que debe ser diferente entre sí), debe estar configurado.

También debe proteger sus cuentas de redes sociales y cualquier otro servicio importante que use con autenticación de dos pasos siempre que sea posible.

4) Desactive la autenticación biométrica

En enero de 2019, un juez federal de Estados Unidos dictaminó que la policía no puede obligarlo a desbloquear su teléfono con su huella digital, ojos o cara. Aún así es recomendable desactivar esas alternativas de desbloqueo mientras se encuentran en la protesta.

De igual forma en México ningún policía cuenta con el permiso de revisarle su celular, a excepción de que cuente con una orden judicial para hacerlo.

5) Limite su teléfono a una sola aplicación

Los dispositivos Android y iPhone ofrecen la opción de limitar su teléfono para usar solo una aplicación. Por ejemplo se pueden realizar grabaciones de audio sin hacer que el resto de su dispositivo sea vulnerable, y este método podría ser el truco para reforzar la seguridad.

6) Escoja aplicaciones seguras

Cuando participa en una protesta debe evitar enviar mensajes SMS y hacer llamadas telefónicas regulares ya que no se pueden encriptar. Las llamadas permitirían rastrear la ubicación de su dispositivo a través de los receptores IMSI o dispositivos Stingray. Los servicios de mensajería seguros como Telegram y Signal son una gran opción.

En cuanto a los navegadores seguros, hay una serie de opciones, incluidas Tor, Vivaldi y Brave, los tres disponibles en Android y el último para Iphone.

7) Cuide a otros manifestantes

Al momento de asistir a una manifestación no solo debe cuidar su privacidad sino la de otros, Signal permite desenfocar caras de las fotos con el fin de proteger el anonimato de otros manifestantes. En caso de tomar fotos y videos durante una protesta evite enfocar detalles que permitan identificar a otras personas o su ubicación, además de zonas como la cara, tatuajes y señalizaciones de la calle.

De igual forma es importante eliminar los metadatos de las fotos que tome, los cuales son un conjunto de datos ocultos que generalmente incluyen detalles sobre dónde y cuándo se tomó una foto.

8) Use el modo avión

Es preferible mantener el modo avión activado y los servicios de ubicación deshabilitados tanto como sea posible para evitar que su dispositivo haga se enlace a las torres de celulares cercanas. Además apagar la señal Wi-Fi y Bluetooth también puede ayudar a limitar el seguimiento del teléfono.

Una vez que necesite contactar a alguien vía telefónica enciéndalos nuevamente y comuníquele a sus contactos de emergencia que no estará disponible por esta razón. Otra ventaja es que de esta forma la batería durará más tiempo.

Además puede usar una bolsa de Faraday en la que puede colocar su teléfono para bloquear todas las señales entrantes y salientes.

9) Encienda una VPN

Optar por una red privada virtual permite encriptar todos los datos transmitidos hacia y desde su dispositivo. Se debe considerar tener una buena VPN habilitada en su teléfono en todo momento.

Por naturaleza, las VPN pueden ser lentas, porque funcionan cifrando los datos y enviándolos a otro servidor. Para evitar esto se recomienda elegir un servidor en su propio país debido a que cuanto más tengan que viajar sus datos, más lenta será la conexión. También debe tener en cuenta otras características, como el tamaño de la red del servidor, el cifrado, la censura y el torrenting.

10) Oculta tu cara con un pañuelo o pasamontañas

Además del seguimiento telefónico, muchas autoridades realizan otros esfuerzos de vigilancia en las protestas, incluido el uso de tecnología de reconocimiento facial. Por esto es recomendable cubrirse la cara además de utilizar mascarilla para protegerse del coronavirus.

Es importante considerar opciones como sombreros, lentes para sol, pasamontañas y otros equipos que le permitan estas bajo el anonimato. También se deberían ocultar marcas distintivas, como tatuajes, cicatrices y marcas de nacimiento.

