Por casi 2 mdp ya puedes tener al robot ‘perro’ de Boston Dynamics

El doctor Peter Chai, a la derecha, habla sobre Spot the Robot durante una demostración en el Hospital Brigham And Women's en Boston el 22 de abril de 2020. La demostración presentó una nueva plataforma de telemedicina móvil, Spot the Robot, diseñada en colaboración con investigadores de Brigham. Spot, un robot de Boston Dynamics, reduce la exposición de los trabajadores de la salud a pacientes potenciales con Covid-19 y ayuda a conservar el uso de EPP. La demostración incluyó la función de iPad de robots que vincula visualmente a un paciente que mira el robot con un médico que puede estar a pasos de distancia para una comunicación fácil y segura. Spot the Robot se encuentra actualmente en uso clínico en el Departamento de Emergencias de Brighams. Foto de Craig F. Walker / The Boston Globe a través de Getty Images