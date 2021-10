Cómo una cripto startup de 19 personas superó a Coinbase en operaciones diarias

A medida que el bitcoin se acerca a su máximo histórico, un número creciente de empresas de criptomonedas están demostrando que pueden tomar un pequeño conjunto de recursos y convertirlos en compañías altamente rentables muy rápidamente.

Dydx, una startup de San Francisco de cuatro años que permite a los comerciantes fuera de los Estados Unidos comprar y vender productos financieros basados ​​en criptomonedas, procesó recientemente más volumen de transacciones que Coinbase, la empresa de criptomonedas más valiosa de Estados Unidos.

El 27 y 28 de septiembre, Dydx registró 18,600 millones de dólares en transacciones, en comparación con los 5,900 millones de Coinbase, según CoinGecko. Eso ha ayudado a Dydx a obtener 75 millones de dólares en ingresos en lo que va de 2021. Espera llegar a 125 millones antes de fin de año, con 81 millones de dólares en ganancias netas, dice el fundador y director ejecutivo de 28 años Antonio Juliano. Eso equivaldría a un margen de beneficio neto altísimo de 65%.

Juliano creció en Pittsburgh y fue a Princeton a estudiar informática. Al igual que el multimillonario de criptomonedas Sam Bankman-Fried, no tenía un gran interés en las criptomonedas antes de ingresar a la industria. Simplemente sabía que quería unirse a una startup tecnológica y luego convertirse en emprendedor. En 2014, el capitalista de riesgo Fred Wilson visitó una de las clases de emprendimiento de Juliano en Princeton y habló sobre Coinbase, lo que le dio a Juliano una idea de dónde trabajar después de la universidad. Se graduó en 2015 y se unió a Coinbase como ingeniero de software, convirtiéndose en su empleado número 100. Se quedó durante un año, hizo un breve periodo en Uber y luego inició un motor de búsqueda de aplicaciones de criptomonedas, que falló porque su tiempo era demasiado temprano, dice Juliano.

Decidió que quería construir algo sobre Ethereum, el popular software de criptomonedas que actúa como una computadora descentralizada con aplicaciones ejecutándose en la parte superior. Después de estudiar los mercados financieros y observar el crecimiento de Coinbase, se le ocurrió la idea de Dydx.

“La forma en que evolucionan la mayoría de los mercados financieros es, en primer lugar, que se crea un activo, luego se negocia en intercambios al contado”, dice, refiriéndose a los intercambios que le permiten poseer directamente un activo, como lo hace Coinbase para bitcoin.

“Luego, los activos se negocian en intercambios de margen. Y luego, eventualmente, la gente crea productos derivados sobre un activo que la gente quiere negociar. Así que me pareció bastante lógico construir lo siguiente”, dice.

A fines de 2017, en el pico del auge inicial de la oferta de monedas en cripto, obtuvo 2 millones de dólares en fondos semilla de Andreessen Horowitz, los cofundadores de Polychain Capital y Coinbase Brian Armstrong y Fred Ehrsam, entre otros patrocinadores.

Dydx se lanzó en 2018 y permite a los usuarios comprar ether “con margen”, lo que significa que podrían pedir dinero prestado a través de la plataforma Dydx para comprar cripto, una estrategia que utilizan los comerciantes para obtener un apalancamiento adicional y maximizar sus ganancias (las pérdidas potenciales también se magnifican).

Para 2019, Dydx procesaba alrededor de 1 millón de dólares por día en transacciones. Al año siguiente, giró para centrarse en los “intercambios perpetuos”, un derivado popularizado por el intercambio de cifrado de Hong Kong, Bitmex. Los perpetuos rastrean el precio de bitcoin, pero no requieren que poseas bitcoins reales. A diferencia de los futuros, los derivados financieros que se han utilizado ampliamente durante más de un siglo, los perpetuos no tienen fecha de vencimiento. Después de lanzarlos en 2020, Dydx pronto creció para comerciar entre 10 millones y 30 millones dólares por día.

Dos grandes cambios provocaron el aumento de volumen de Dydx este año, según Juliano. En abril, Dydx implementó una tecnología blockchain llamada StarkWare, que acelera drásticamente las transacciones de criptomonedas realizadas a través de Ethereum. Antes de este cambio, las personas que operaban en intercambios descentralizados basados ​​en Ethereum a menudo tenían que esperar 60 segundos para que finalizaran las operaciones, y tenían que pagar tarifas de transacción de “gas” de Ethereum de 50 a 100 dólares. Con StarkWare, las tarifas del gas son mucho más bajas y Dydx las paga. “Ahora hacen un intercambio y se actualiza instantáneamente como lo haría un sitio web normal”, dice Juliano. “Eso es bastante diferente de lo que la mayoría de la gente está acostumbrada en las finanzas descentralizadas”.

El segundo gran cambio fue que Dydx se asoció con una fundación con sede en Suiza para lanzar un token de criptomoneda Dydx, y luego persiguió agresivamente una táctica de marketing llamada “minería de liquidez”. Ese es un término elegante para ofrecer recompensas monetarias a las personas para comerciar en un intercambio. Dydx puede ofrecer la moneda de acuñación propia como recompensa, creando una forma de bajo costo para financiar incentivos. “Los tokens realmente pueden echar leña al fuego para el crecimiento con un producto que ya encaja entre el producto y el mercado”, dice Juliano.

Los efectos de estos cambios han sido asombrosos. El volumen diario de Dydx saltó de alrededor de 30 millones en julio a 450 millones de dólares en agosto, luego a 2,000 millones durante el mes pasado. (El pico a finales de septiembre se produjo porque los premios comerciales se distribuyen a finales de mes y la gente siente más urgencia por comerciar cuando se acerca la fecha límite). Dydx tiene solo 6,000 clientes activos que intercambian cientos de miles de dólares al día en criptomonedas en promedio.

Una desventaja de ofrecer incentivos de “extracción de liquidez” a los comerciantes: puede atraer “operaciones de lavado”, cuando una sola persona crea dos cuentas y comercia con él mismo para cobrar las recompensas. Un día de agosto, Dydx notó que 1,700 millones de dólares del compuesto de tokens de criptomonedas se negociaron en su plataforma. Eso fue aproximadamente diez veces más que la cantidad de compuesto que cambió de manos en todos los demás intercambios de cifrado combinados. Dydx investigó y llegó a la conclusión de que se trataba de un comercio de lavado y no pagó recompensas comerciales a los usuarios infractores.

“Eso nos llevó a adoptar una postura realmente activa en contra de las operaciones de lavado”, dice Juliano. “Tenemos programas de monitoreo activo que utilizan tanto el sentido común como el análisis técnico para tratar de identificar el comercio de lavado de criptomonedas”. Él piensa que entre el 1% y el 5% del volumen de Dydx en agosto fueron operaciones de lavado. En septiembre, dice que cayó al 0.1% debido a las nuevas medidas de seguimiento.

La mayoría de los usuarios de Dydx se encuentran en Asia y Europa; debido a las restricciones regulatorias más estrictas en los Estados Unidos, Dydx bloquea a todos los residentes de ese país para que no usen su plataforma, y ​​en septiembre, el banco central de China anunció que todas las transacciones de cripto a cripto eran ilegales.

China tiene una larga historia de tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas, y los residentes han encontrado en gran medida formas de evitar las prohibiciones del gobierno. Pero si China encuentra una manera de bloquear o frenar el comercio de derivados criptográficos en el país, sin duda tendría un impacto negativo en el negocio de Juliano. “Dydx no tiene su sede en China y no comercializa para los usuarios chinos, por lo que no somos una buena fuente de comentarios sobre la regulación de China”, dice Juliano.

A diferencia de Coinbase y otras casas de bolsa, Dydx no permite que las personas almacenen dinero en su intercambio y no tiene ninguna licencia reguladora. No realiza las verificaciones de “conozca a su cliente” requeridas por las instituciones financieras reguladas, aunque utiliza un servicio de terceros para ayudar a monitorear las billeteras digitales de los usuarios en busca de fondos ilícitos. Este enfoque básico de la regulación mantiene bajos los costos de cumplimiento y altos los márgenes de ganancia. Juliano cree que no lo meterá en problemas con los reguladores estadounidenses.

“Dydx ha estado en contacto con la CFTC y otros reguladores gubernamentales durante mucho tiempo”, dice. “Creo que nos reunimos con ellos por primera vez hace unos tres años y medio, y les hemos enviado varias cartas de comentarios”. Agrega: “Realmente se reduce al hecho de que simplemente no apoyamos o atendemos a los clientes de Estados Unidos.”

Dydx recaudó fondos de capital de riesgo por última vez en junio a una valoración de 215 millones de dólares, según PitchBook. Entonces procesaba alrededor de 25 millones de dólares por día, o aproximadamente el 1% de lo que realiza hoy. Si recauda dinero nuevamente, esa valoración aumentaría abruptamente, pero Juliano no planea recaudar más fondos de riesgo ya que la empresa es muy rentable. Dice que seguirá manteniendo un recuento bajo, probablemente sin superar las 50 personas durante el próximo año. “Un equipo pequeño con personas de la más alta calidad puede superar y superar a los equipos más grandes, especialmente en un mercado tan nuevo”.

Incluso con un personal pequeño, durante los próximos tres a cinco años, “Nuestro objetivo de más alto nivel es convertirnos en uno de los mayores intercambios en criptografía, punto”, dice. Para alcanzar ese objetivo, tendrá que superar no solo a Coinbase, sino también a FTX, que procesa alrededor de 15,000 millones de dólares por día, y Binance, que genera la friolera de 90,000 millones de dólares. El competencia para nada es menor.