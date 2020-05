DiDi validará con inteligencia artificial el uso de cubrebocas de los conductores

En los próximos días la compañía china DiDi habilitará un nuevo sistema inteligente que validará a través del envío de una fotografía el uso de cubrebocas sobre nariz, barbilla y boca y el uso de líquido desinfectante para sanitizar el vehículo.

DiDi Prevent está activa desde enero en China para los más de 31 millones de conductores en el país, y se está implementando en todos los mercados internacionales de DiDi.

Descarga gratis la edición impresa de Forbes México

“Estas medidas de protección de salud, líderes en la industria, se introducirán a nivel mundial lo más rápido posible para proteger a las personas que mantienen nuestras ciudades funcionando en estos tiempos difíciles”, señaló Juan Andrés Panamá, director de operaciones de DiDi México.

El protocolo a conductores solicitará subir evidencia fotográfica, la cual será analizada por los sistemas de DiDi para verificar que los vehículos son desinfectados adecuadamente, así como ofrecer una opción para que los conductores puedan voluntariamente tomarse temperatura corporal y registrar que se encuentre en rangos normales.

Cada día, antes de poder conectarse y recibir viajes, los conductores deberán cumplir con este proceso de salud y seguridad, donde se utiliza la tecnología como herramienta de protección para la comunidad.

“Apoyamos a todos los conductores y socios repartidores que permanecen en las calles con medidas integrales y materiales de prevención como cubrebocas, guantes, barreras plásticas y líquido desinfectante”, detalló el directivo.

El proceso para incentivar el uso de medidas preventivas para conductores funcionará de la siguiente manera:

En cuanto el conductor entre a la aplicación, recibirá un aviso sobre el sistema DiDi Prevent.

Al darle clic, aparecerá una pantalla para subir las fotografías de uso de cubrebocas y los materiales de desinfección.

Después de que las pruebas sean procesadas, el conductor podrá realizar viajes.

En caso de no cumplir con las iniciativas, se tomarán distintas medidas, incluyendo acciones de concientización y se podrá reportar la situación a Soporte DiDi para dar seguimiento con los usuarios.

“La revisión de salud ayudará a los conductores a detectar posibles síntomas de enfermedad, en cuyo caso podrán asistir con su médico para una evaluación. En caso de que resulten positivos de coronavirus, podrán solicitar apoyo al fondo de apoyo económico para que puedan cuidar su salud sin afectación en sus ingresos”, concluyó Juan Andrés Panamá.

Sobre las medidas para el caso de DiDi Food, al finalizar su entrega, podrán calificar al socio repartidor e indicar si no portan cubrebocas. La mala retroalimentación de los usuarios por no usar cubrebocas podrá ocasionar que los socios repartidores no se puedan conectar a la plataforma, de acuerdo a los marcos regulatorios emitidos con motivo de la emergencia sanitaria.