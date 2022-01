Dispositivos actualizados y un futuro aún más conectado, las proyecciones de LG en el CES 2022

The Better Life You Deserve (La mejor vida que mereces) fue la temática con la cual la compañía LG Electronics culminó su participación en el CES en su edición 2022 en la ciudad de Las Vegas.

En la feria de tecnología, LG mostró a través de algunos cortometrajes, los avances de sus tecnología como por ejemplo, su nueva plataforma ThinQ de LG que habilita productos compatibles con aún más funciones para brindar comodidades adicionales en 2022.

A Better Life for You muestra cómo los avances en las soluciones de entretenimiento están brindando una experiencia interactiva más personalizada para los espectadores que disfrutan del contenido en pantallas más grandes en casa.

La empresa mostró al público la LG StanbyME, una pantalla inalámbrica móvil privada que se coloca en cualquier lugar de la casa para brindar la mejor experiencia de visualización de un televisor tradicional. También haciendo su debut mundial, LG PuriCare AeroTower, una solución todo en uno para el cuidado del aire en el hogar diseñada para brindar los beneficios de un purificador de aire, ventilador y calentador, mientras que el dispositivo de jardinería para interiores LG tiiun ofrece una manera simple, limpia y confiable de cultive verduras saludables durante todo el año

LG apuesta por sostenibilidad

Otros de los avances que mostró la compañía fueron los referentes al ahorro de energía integradas en el refrigerador InstaView y su puerta transparente con el sistema de “golpear dos veces para ver el interior”, el mayor uso de materiales reciclados en el empaque de LG Sound Bar y la reducción de componentes de plástico en los televisores OLED de LG apuntan al compromiso de LG de encontrar soluciones que son mejores para las personas y el planeta.

Más allá de 2022, LG espera utilizar más de 600,000 toneladas de plástico reciclado en sus procesos de fabricación y aumentar la recuperación de desechos electrónicos a ocho millones de toneladas para 2030.

En otro cortometraje se centra en el futuro y el papel de LG en convertir la ciencia ficción en realidad, con el robot de entrega CLOi impulsado por la inteligencia artificial de la compañía que se está preparando para entrar en servicio.

También destacó el LG Omnipod, una solución al concepto de movilidad que borra la diferencia entre el hogar y el automóvil. Ampliando las soluciones automotrices presentadas en el anterior automóvil conectado de LG en CES 2020, LG Omnipod es una extensión en la carretera del espacio vital personal.

Diseñado para funcionar como una oficina en casa, un centro de entretenimiento o incluso un salón, LG Omnipod ofrece una mirada de cómo una persona ocupada podría hacer más en un futuro en el que trabajar de forma remota no significa tener que trabajar desde casa.

El espacio de Home Entertainment de LG se presentó con LG Virtual Studio en tres zonas individuales: LG OLED en Metaverse, Virtual Showroom y LG OLED Art.

Las tres zonas permiten a los visitantes descubrir y experimentar los últimos productos de la empresa de formas atractivas e interactivas. Los nuevos electrodomésticos de LG se presentarán en las salas de exposiciones virtuales precisamente llamadas LG Home, LG Home de Objet Collection y LG ThinQ.

