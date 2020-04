ENTREVISTA | Covid-19 no debe ser una oportunidad de marketing para las empresas: Twitter

Estas últimas semanas hemos visto cómo las redes sociales han sido quizá las vías de comunicación y de interacción más importantes ante el confinamiento por el que atraviesan todos los sectores. Twitter por ejemplo, ha tenido un incremento del 25% en interacciones a nivel global, debido a la discusión que se ha desatado a través del coronavirus, convirtiéndose en uno de los temas que quizá ocupa el mayor porcentaje del discurso social.

Sin embargo para las compañías y empresas que buscan crecer sus negocios o sus marcas a través de este tipo de contenidos y de discursos no es el mejor momento. De hecho, entablar una relación publicitaria o de marketing entre este delicado tema y las estrategias de una marca para obtener beneficios, puede ser una nula oportunidad de crecimiento para las compañías.

Así lo explica a Forbes México, Martin Jaramillo, Head Brand Strategy en Twitter para Hispanoamérica, quien en entrevista recomienda a las empresas, no subirse o tomar el tema del coronavirus como enlace de marketing para vislumbrar oportunidades de negocio.

“Desde nuestra trinchera no recomendamos que ninguna empresa ni ninguna marca vea el covid como una oportunidad de mercadeo. Porque hay muchas sensibilidades, muchos temas que están afectando a las personas, están generando incertidumbre, y pues exponerles como una promoción, como si fuera 2X1 por Covid, PromoCovid, o cosas por el estilo, no tienen ningún sentido. Lo que les decimos a los anunciantes es, no es una oportunidad de marketing, lo que sí estamos viendo y estamos recomendando para las empresas es hacer una revaluación de para qué sirve comunicar en esta época”, detalla el directivo.

Consciencia, antes que ganancias

Para Jaramillo este momento es clave para que las compañías y las empresas exploren nuevas formas de acercarse a su público, resaltando otras habilidades y características que no necesariamente respondan a un revenue (ingresos).

Señala que quizá una buena estrategia es voltear al lado de la conversación y a la relación entre usuario y marca ya que cuando pase esta etapa, este tipo de comunicación será la que quede marcada en los consumidores de una marca.

“En este momento en que las personas están reteniendo su dinero, en que se está reduciendo el gasto, en que las compras por impulso están siendo menores, en que las personas están siendo más cautas, creo que es un momento en donde hay que replantearse y seguir construyendo sobre el awareness de marca. La conversación en este momento es mantener vivo los lazos que se crearon con las audiencias, ya no es simplemente una construcción que te lleve a un revenue, el revenue para muchas verticales o muchas categorías no va a está llegando, va a haber muchas que se verán beneficiadas como las compañías de entretenimiento digital pero para todas las compañías y todos los segmentos que no se estén viendo beneficiados, la estrategia es seguir manteniendo viva la conversación”, dice.

El directivo confía en que este momento quedará superado en la siguientes semanas y es en donde las marcas y las compañías deberán recoger la cosecha que realizaron durante estos días con sus consumidores y clientes.

“Cuando se acabe este periodo, las marcas que hayan mantenido no solo una conversación, sino una imagen favorable durante la crisis, van a tener una inercia mayor. Si no mantienes tu conversación y visibilidad te va a costar mucho más trabajo o si tomas este tema a la ligera, o quieres intervenir en algo que nunca has construido credenciales, puede ser de alguna forma mal visto por la audiencia, te van a decir, no es tu rol, nunca has estado ahí, no te pongas con estos mensajes porque no es creíble”, detalla.

Sin autorización ni intervención a contenidos

Sobre una posible intervención por parte de la plataforma para realizar limitantes de contenido de las marcas o empresas, el directivo aseguró que no está en sus manos y aunque sí monitorean los contenidos, los usuarios son quienes directamente establecen reportes para casos específicos.

“Tenemos reglas muy claras en el uso y en las políticas de Twitter. Hay temas de lo que se consideran abusos y cuando se comenten dentro de la plataforma existe la posibilidad de hacer un bloqueo temporal del tuit o de la cuenta dependiendo del tipo de abuso y esto se hace desde un mecanismo del reporte. Cuando los usuarios reportan esto lo podemos hacer”, señala.

Resalta que como tal, Twitter en estos momentos está dando prioridad a información oficial y relevante sobre el covid, haciendo a un lado la intervención de contenidos.

“Somos una plataforma neutral en donde no intervenimos el contenido. Por parte del equipo de Twitter lo que hacemos en circunstancias como esta (coronavirus) es darle visibilidad a la información sobre covid que viene de fuentes oficiales, hacemos que sea más fácil, más digerible pero no, nosotros no tocamos el contenido”, señala.