Facebook vs News: la publicidad es el verdadero problema

The Conversation / Reuters.- La pelea entre Facebook y el gobierno de Morrison terminó casi antes de comenzar. Después de haber exagerado drásticamente su mano al prohibir una amplia gama de contenido, Facebook se ha visto obligado a conformarse con lo que parecen ser concesiones cosméticas, como un período de mediación de dos meses antes de que las disputas estén sujetas a arbitraje obligatorio.

Su aparente decisión de capitular fue sin duda asistida por la reacción internacional uniformemente hostil a sus tácticas de intimidación.

El debate en Australia ha sido mucho menos unilateral. Muchos analistas lo ven simplemente como una disputa entre Facebook y News Limited, y opinan que el propietario de News, Rupert Murdoch, es una amenaza mayor para la democracia global que el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg.

Esta opinión es defendible en general, pero en este caso específico, fue Zuckerberg quien intentó someter a un gobierno democráticamente elegido, mientras los medios establecidos trabajaban a través del proceso político normal.

Más interesante aún, muchos partidarios de la posición de Facebook aplicaron un análisis de mercado estándar a la legislación de medios.

Llegaron a la conclusión de que no había ninguna razón por la que Facebook (y Google) deberían verse obligados a entregar dinero publicitario a las empresas de medios que se benefician de los enlaces en los sitios de Facebook y Google.

Esta crítica parece convincente al principio, si pensamos en las noticias y la publicidad como productos estándar. Pero las noticias son un bien especial, y la publicidad (al menos el tipo de publicidad en disputa aquí) no es nada bueno.

Mirando primero las noticias, es, como otras formas de información, un ejemplo de libro de texto de un bien “no rival”, más bien como un pudín mágico. No importa cuánto consuma, queda mucho para ti y para todos los demás.

No te pierdas: Por qué Facebook no pierde mucho al bloquear de noticias a todo Australia

Antes del auge de Internet, esto no era del todo cierto. La mayor parte de la información se transmite en papel impreso, que es un recurso costoso. Pero hoy, no importa cuán vital o trivial sea, la información se puede comunicar a miles de millones de personas casi sin costo más allá del costo fijo de la red que las conecta.

Al mismo tiempo, la información es costosa de descubrir e interpretar.

Como sociedad, hemos desarrollado varias formas de pagarlo.

Financiamos la investigación académica directamente a través de subvenciones gubernamentales e indirectamente a través de la práctica de muchos años de exigir que la mayoría de los profesores universitarios realicen investigaciones junto con su trabajo docente.

Otra forma en que financiamos la información y el análisis es restringiendo el acceso mediante la construcción de muros de pago. Funcionan hasta cierto punto, pero la información tiene una forma de filtrarse más allá de las barreras más seguras. Una vez pública, la información puede propagarse rápidamente, al igual que los virus (de ahí la frase “viralizarse”).

Tradicionalmente, la forma más común de financiar las noticias ha sido empaquetarlas con publicidad. En el siglo XX, la principal fuente de financiación de los periódicos eran los “ríos de oro” que proporcionaban los anuncios clasificados de puestos de trabajo, inmuebles, automóviles, etc.

Los lectores querían leer los anuncios y se vieron obligados a comprarlos junto con las noticias, en ocasiones tirando la parte de noticias de los periódicos para poder leer los anuncios.

Los periódicos, la televisión y la radio utilizaron los ingresos de los anuncios para subsidiar la producción de noticias, análisis y entretenimiento.

Internet ha interrumpido este modelo, permitiendo que sitios web especializados como Seek, Domain y Gumtree brinden un mejor servicio que los periódicos o sus sitios web.

Cuando se eliminan la mayoría de los anuncios que la gente quiere ver, lo que queda son anuncios que preferirían no ver. Los periódicos, la radio y la televisión se han visto obligados a presentarlos de formas difíciles de evitar.

Siempre ha sido un arreglo insatisfactorio. En la televisión hay una lucha constante entre las emisoras que necesitan que se vean los anuncios y los espectadores que intentan filtrarlos. El director de Turner Broadcasting sugirió una vez que saltarse las pausas publicitarias para ir al baño era un incumplimiento de contrato.

Pero, por insatisfactorio que haya sido el arreglo, ha funcionado lo suficientemente bien como para mantener a los periódicos y las organizaciones de radiodifusión en el negocio.

Hasta la llegada de Google y Facebook.

Pueden ofrecer a los anunciantes una orientación de anuncios mucho mejor que las organizaciones de noticias o las emisoras tradicionales.

Gran parte del contenido que se utiliza para hacer que esta orientación funcione son enlaces a contenido preparado por organizaciones de noticias tradicionales.

Todo el debate sobre quién se beneficia más, las organizaciones que se vinculan o las organizaciones a las que están vinculadas, no tiene sentido.

Siempre hemos tolerado la publicidad para la información producida por los medios de comunicación.

Ahora los ingresos por publicidad fluyen a Google y Facebook, y no tenemos un modelo para financiar los medios de comunicación en el futuro.

Es posible que necesitemos financiación pública directa, quizás financiada por un impuesto a la publicidad.

Mientras tanto, obligar a Google y Facebook a pagar por los enlaces no es una solución particularmente satisfactoria, pero es la mejor que tenemos.

Por John Quiggin

School of Economics, The University of Queensland

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado