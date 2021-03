El confinamiento producto de la pandemia de Covid-19 impulsó a la industria de los videojuegos en México, el 2020 cerró con 72,300 millones de gamers, lo equivalente a un aumento de 5.5% en comparación con 2019, de acuerdo con datos del CIU (The Competitive Intelligence Unit).

Esto quiere decir que el 57.4% de la población total mexicana se considera gamer, al jugar en cualquier dispositivo: consolas, computadoras, smartphones o celulares, tabletas y otras.

El smartphone se ha posicionado como el dispositivo de juego preferido por el 75% de los gamers, lo cual ha facilitado el acceso a este mercado para los segmentos de la población que antes eran distantes a esta forma de entretenimiento.

En segundo lugar se encuentran las consolas fijas con un 20% del total de usuarios, pero son las que coronan a la industria de los videojuegos en cuanto ingresos, ya que se necesita un gasto promedio de 6,300 pesos mexicanos por la adquisición de consolas y aproximadamente 860 más por juego.

Posteriormente, se encuentran las tabletas con 8% de preferencia, PC con 6% y las consolas portátiles, 4%.

No te pierdas: Amazon ofrecerá servicio de telemedicina a empresas en EU

De igual forma, CIU precisó que en 2020 Xbox se posicionó como el favorito del mercado al colocar 60.7% de de las consolas fijas en México, siendo las consolas preferidas Xbox One con un 36.9% y Xbox 360 con 17.7% del total, aunque ya se ubica en el espectro la recién lanzada Xbox Series en sus versiones S|X con una preferencia agregada de 3.4%.

En segundo lugar, se ubicó PlayStation con una cuota de mercado de 29.2%, es decir, el 5% más que el año anterior; las consolas preferidas de esta marca son PlayStation 4 con 18.8% y PlayStation 3 con 5.0% de la preferencia del total de los jugadores y la nueva PS5 ya alcanza una razón de 1.2%.

“Este crecimiento en la elección de estas consolas se debe a juegos exclusivos como Death Stranding, The Last Guardian o God of War, el lanzamiento de una nueva generación de consolas, así como una mayor resistencia a los efectos económicos recesivos derivados de la pandemia”, subrayó el CIU.

En tercer lugar, se ubica Nintendo con una participación de mercado de 10.1%, con una ligera disminución de 1.7%.

“Nintendo aún no se recupera del fracaso de la Wii U en el país, con la que perdió importante preferencia que no le ha sido posible recuperar. Las consolas favoritas de esta marca son Wii con 3.5% y el Nintendo Switch con 3.1%”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado