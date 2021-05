En abril pasado LG anunció de abandonaría el mercado de smartphone, en México es uno de los jugadores más importantes, sobre todo en la gama media; ahora con su salida se abre una oportunidad para el resto de las empresas para ganar un trozo del pastel en este segmento que es el más popular, donde Motorola, Samsung y Xiaomi podrían salir ganando.

De acuerdo con el gerente de investigación de mercado en The CIU, Rolando Alamilla, al cierre del primer trimestre de 2021, LG contaba con una participación de mercado del 6.6% en el país, solo 0.1 menos que al cierre de 2020, además, se mantuvo entre las marcas más vendidas con un 4.2%, por lo que estimó que tardaría 2 o 3 años hasta que desapareciera del mapa, debido a la frecuencia de remplazo.

El analista detalló que entre enero y marzo, Motorola se posicionó como la marca más vendida, con un 21.5%, debido a la alta adopción de dispositivos de gama media por alto reconocimiento de marca, variedad de modelos en el mercado y estrategia de precios competitiva; seguido de cerca por Samsung, con el 19.5%, gracias a su enfoque vertical, con equipos desde los 4,000 a los 59,000 pesos, manteniéndose como un jugador muy relevante.

Mientras que Xiaomi fue la tercera marca más vendida en este periodo con el 12.2%, impulsada por su estrategia de alto rendimiento y precios agresivos que la coloca en posición de absorber la participación que Huawei dejó vacante.

“Estos tres que vemos en primer lugar son los que se perfilan para pelear por ese mercado, es una oportunidad de oro para los nuevos que están llegando: Oppo, Realmi, One Plu, si estos fabricantes no logran entender al usuario en México, no van a poder captar esa participación que queda vacante”, aseguró Alamilla.

Según The CIU, al cierre del primer trimestre de 2021, Samsung se mantuvo por lejos como la empresa con mayor participación en el mercado de smartphones, con 34%, un 2% más que el cuarto trimestre del 2020; el segundo lugar fue para Morola con el 21.1%, logrando un avance respecto al 18.7% del trimestre anterior.

Mientras que Huawei registra una participación del 14.3%, solo 0.3% más que a finales de diciembre; en este caso, Alamilla explicó que mantiene su participación de mercado a pesar de todos los problemas que ha tenido con Estados Unidos, lo cual se debe a la frecuencia de reemplazo, ya que el anunció de Trump se dio hace 22 meses.

A su vez, Apple está en el lugar número cuatro, con 11.3% de participación de mercado; el director general de The CIU, Ernesto Piedras, comentó que a la marca le está pesando un poco la obsolescencia tecnológica percibida por el consumidor, ya que no tiene la mejor cámara, ni el mejor procesador, es decir, la marca tiene un desgaste, además de los precios.

Sin embargo, el mercado de teléfonos inteligentes aún enfrenta un mercado complejo y en términos de ventas sigue sufriendo, Rolando Alamilla comentó que el segundo trimestre de 2020 fue muy complejo y si bien en los últimos tres meses del año pasado recuperó una parte de lo perdido, todavía no registró un crecimiento.

Mientras que de enero a marzo de 2021, tampoco se observa un avance, de hecho, bajó 11.3% contra el mismo periodo del año pasado, debido a que muchos usuarios están esperando el lanzamiento de los nuevos modelos, además de que el periodo de reemplazo se extendió por la crisis económica.

“Los usuarios tienen un dispositivo que está funcionado y si bien ya están en ese periodo de remplazo de 2 años, están tomando la decisión de alargar ese periodo, para maximizar los recursos que están teniendo, que son menores a los que tenían años atrás”, detalló el especialista.

