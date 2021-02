PayPal es famosa no solo por ser pionera en los pagos electrónicos, sino también por su mafia, un grupo de exalumnos exitosos que comenzaron a fundar o financiar empresas que van desde Yelp y LinkedIn, hasta Palantir y Affirm. Ahora Elon Musk, el capo más famoso de la banda con su vasta riqueza en Tesla, ha engendrado una nueva mafia que algún día podría rivalizar con la compañía que puso el concepto de autos eléctricos en el mapa global.

Una serie de ex empleados de la automotriz han formado compañías de baterías y vehículos eléctricos, principalmente en California. (Docenas de otros han aterrizado en compañías de vehículos eléctricos como el fabricante de autobuses Proterra y el fabricante de camiones Rivian).

Estos exempleados de Tesla están preparados para tener un impacto enorme en la industria automotriz mundial de 6 billones dólares en las próximas décadas.

“Tesla no puede hacerlo solo”, dice Peter Rawlinson, ingeniero jefe de Tesla para el Model S y ahora director ejecutivo de su propia puesta en marcha de vehículos eléctricos conocida como Lucid. Musk “necesita algo de competencia”, agrega.

“Es una buena comunidad de la que formar parte”, explica Sterling Anderson, cofundador de la startup de conducción autónoma Aurora, que dejó Tesla en 2016. “Me complace mucho ver el éxito y el impacto que han tenido varios de mis antiguos colegas en varios espacios “.

Rawlinson, Anderson y estos otros tres que destacaron en Tesla se están preparando para competir y ayudar al impulso de Tesla para electrificar y automatizar la industria automotriz. Sus empresas ya tienen un valor combinado de más de 30 mil millones dólares. Eso es una fracción de la capitalización de mercado de los 780 mil millones dólares que vale Tesla, pero es solo el comienzo.

Sterling Anderson Foto: © Aurora.Tech

Sterling Anderson

Aurora Innovation, cofundador y director de productos

Anderson llegó a Tesla en 2013 para trabajar en el crossover Model X y ayudó a lanzar la búsqueda de la tecnología de conducción autónoma de Tesla al liderar el desarrollo de su función de asistencia al conductor de piloto automático. “Lo comparo con servir juntos en las trincheras”, dice sobre su tiempo allí. “Se crea un vínculo real en un entorno de alta presión como ese”.

El científico capacitado en el MIT se fue en 2016 para cofundar la empresa de vehículos autónomos Aurora Innovation, junto con el exjefe de autos autónomos de Google, Chris Urmson, y el investigador de inteligencia artificial de la Universidad Carnegie Mellon, Drew Bagnell. Aurora ha recaudado más de 1,000 millones de dólares y, en diciembre de 2020, adquirió la unidad autónoma de Uber, aumentando las probabilidades de que sea un actor importante en la tecnología de vehículos autónomos. Hasta ahora, ha formado asociaciones tecnológicas con Uber, el fabricante de camiones Paccar y Toyota. La valoración de la startup de Silicon Valley saltó a un estimado de 10 mil millones dólares, luego de la adquisición de Uber.

Gene Berdichevsky Foto: © silanano

Gene Berdichevsky

Sila Nanotechnologies, Cofundador y CEO

Berdichevsky fue el séptimo empleado de Tesla, contratado en 2004 como ingeniero principal de baterías para el Roadster, el primer intento de la compañía en un automóvil eléctrico para el mercado de consumo. Para cuando salió, estaba más interesado en encontrar nuevas formas de hacer que las baterías de iones de litio con las que trabajaba fueran mucho más baratas y eficientes. “Después del lanzamiento del Roadster, fue una decisión construir mi propia empresa o quedarme y hacer el proyecto del Model S”, dice Berchidevsky, quien se fue en 2008 y fundó Sila Nano en 2011.

Desde entonces, el equipo de baterías ha desarrollado un ánodo (un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación) a base de silicio para reemplazar el grafito más costoso. El material podría hacer que las baterías utilizadas por Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos sean al menos 20% más eficientes y, eventualmente, tal vez mejoren el rendimiento en 50%, según la compañía. La firma ya ha recaudado 930 millones de dólares, incluida una ronda de 590 millones de dólares en enero que impulsó la valoración de Sila Nano a un estimado de 3.3 mil millones y proporcionó fondos para su primera planta a gran escala que abrirá sus puertas en 2024. “Ha sido un largo viaje, pero fundamentalmente me encanta hacer esto.”

Henrik Fisker Foto: © Win McNamee / Getty Images

Henrik Fisker

Fisker Inc., cofundador y director ejecutivo

Fisker, un famoso diseñador que una vez diseñó un roadster BMW para James Bond y dirigió el estudio de diseño de Aston Martin, se desempeñó como consultor de diseño para el Model S. A Musk no le gustó su diseño y (sin éxito) lo demandó en 2008 por incumplimiento de contrato, alegando que el empresario danés tomó el contrato para espiar a Tesla (lo que Fisker negó). El primer intento de Fisker de crear un competidor de Tesla, el automóvil de lujo Karma, un híbrido enchufable, fracasó debido a una serie de complicaciones: incendios de la batería, fallas de ensamblaje e incluso un envío de automóviles perdido en un huracán de 2012. Todo ello lo obligó a cerrar Fisker Automotive en 2014.

Ahora está de regreso con una nueva empresa, que cotiza en bolsa Fisker Inc., y se prepara para vender los crossovers eléctricos Ocean. El SUV a batería, con un precio de 37,500 dólares, se construirá con el gigante de la ingeniería automotriz Magna y competirá directamente con el Modelo Y de Tesla. Fisker Inc, que salió a bolsa en un acuerdo SPAC 2020, está a un año de comenzar la producción pero ya tiene una capitalización de mercado de 4,000 millones de dólares y alrededor de 1,000 millones en efectivo para el desarrollo de productos. La recaudación de fondos para lanzar una startup automotriz fue una lección clave desde los primeros días. “La industria automotriz no es realmente el tipo de industria en la que Silicon Valley debería o quiere invertir”, dice Fisker, recordando los problemas de dinero que surgieron en Fisker Automotive. “Tesla salió bastante rápido… Elon tenía mucho dinero (de PayPal) cuando entró en Tesla, así que eso ayudó. Luego pudo salir a bolsa a principios de 2010… Nosotros no lo estábamos”.

Peter Rawlinson Foto: © Noam Galai / Getty Images

Peter Rawlinson

Lucid Motors, cofundador y director ejecutivo

Rawlinson, un veterano de Jaguar y Lotus, se unió a Tesla en 2009. Él y Musk “se llevaron como una casa en llamas”, al menos al principio. “Ambos nos obsesionamos con alcanzar las estrellas con la tecnología, y la ingeniería simplemente no puede ser lo suficientemente buena”, dice Rawlinson a través de Zoom en entrevista con Forbes. Fue el ingeniero jefe del Model S de Tesla, el sedán eléctrico de 2012 que redefinió lo buenos que pueden ser los autos que funcionan con baterías. El Model S le dio un bofetada al mundo, al demostrar que “un don nadie” del sector automotriz podía construir no solo un auto de lujo, sino uno capaz de correr mejor y más rápido que la mayoría de sus competidores.

Se fue ese mismo año de Tesla para ayudar a cuidar a su madre enferma y después de cierta frustración con Musk en el desarrollo del Model X. Ahora es el director ejecutivo de Lucid Motors, una startup de vehículos eléctricos con sede en Newark, California, cargada con 1.3 mil millones de dólares en fondos de Arabia Saudita. Las entregas de sedanes Air eléctricos de lujo de primera línea, capaces de recorrer más de 800 km por carga y con un precio de 169,000 dólares, comienzan esta primavera. “No estoy compitiendo con el producto de Tesla; Estoy compitiendo con Mercedes-Benz”, dice Rawlinson.

JB Straubel. Foto: Cortesía Standford

JB Straubel

Redwood Materials, fundador y director ejecutivo

Al igual que Musk, Straubel es cofundador de Tesla y fue su director de tecnología desde los primeros días del fabricante de automóviles eléctricos hasta 2019. Su primer sueño era fabricar automóviles eléctricos para reducir la contaminación por carbono.

Ahora se centra en el reciclaje de baterías con su puesta en marcha, Redwood Materials, para garantizar que el litio, el cobalto y el níquel de las baterías usadas de Teslas y otros vehículos eléctricos se mantengan fuera de los vertederos de basura. La compañía con sede en Carson City, Nevada, anunció una ronda de financiación de 40 millones en septiembre de 2020, ya que comienza a trabajar en proyectos de reciclaje con Panasonic y Amazon. “Para combatir el cambio climático, necesitamos resolver el impacto que los productos tienen en el medio ambiente”, dijo Straubel en el momento de la recaudación de fondos. Forbes estima que Straubel tiene un patrimonio neto de mil millones de dólares, asumiendo que retiene una parte de sus acciones de Tesla y según las acciones que ha recibido como miembro de la junta de QuantumScape, un fabricante de baterías respaldado por Bill Gates.